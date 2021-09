എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനം: പ്ലസ്ടു മാർക്കും പരിഗണിക്കും

കൊച്ചി ∙ ഈ വർഷത്തെ എൻജിനീയറിങ് പ്രവേശനം എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തണമെന്നും പ്ലസ് ടു മാർക്ക് പരിഗണിക്കരുതെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജികൾ ഹൈക്കോടതി തള്ളി. സിബിഎസ്ഇ സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ്സ് അസോസിയേഷനും അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഫോർ ദി ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഒരുകൂട്ടം വിദ്യാർഥികളും സമർപ്പിച്ച ഹർജികളിലാണു ജസ്റ്റിസ് പി. ബി. സുരേഷ്കുമാറിന്റെ വിധി.

അതേസമയം, ഐഎസ്‌സി, സിബിഎസ്ഇ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് പരീക്ഷാഫലം വരുമ്പോൾ മാർക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ സമയം നീട്ടി നൽകണമെന്ന് എൻട്രൻസ് കമ്മിഷണർക്കു കോടതി നിർദേശം നൽകി. പ്ലസ് ടു മാർക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം ഇന്നലെ അവസാനിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Plus Two mark also to be considered for engineering admission