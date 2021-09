ക്ലാസുകൾ നവംബർ 1 മുതൽ; ആദ്യം 1–7, 10,12; നവംബർ 15 മുതൽ മറ്റു ക്ലാസുകളും

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് കാല അടച്ചുപൂട്ടലിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകളായ കുട്ടികൾ വീണ്ടും സ്കൂളിലേക്ക്. ഒന്നു മുതൽ ഏഴു വരെ ക്ലാസുകളും 10, 12 ക്ലാസുകളും നവംബർ ഒന്നിന് ആരംഭിക്കും. നവംബർ 15നു മറ്റു ക്ലാസുകളും ആരംഭിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുത്ത കോവിഡ് അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ കോളജുകളിലെ എല്ലാ ക്ലാസുകളും ആരംഭിക്കുമെങ്കിലും വിദ്യാർഥികൾ വാക്സീൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കണം. ഡിഗ്രി, പിജി അവസാന വർഷ ക്ലാസുകൾ ഒക്ടോബർ 4നു തന്നെ തുടങ്ങും.

ഒന്നര വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷമാണ് സ്കൂളുകൾ സജീവമാകുന്നത്. കഴിഞ്ഞവർഷം മാർച്ച് രണ്ടാം വാരമാണു ക്ലാസുകൾ നിർത്തിവച്ചത്. ഈവർഷം ജനുവരി മുതൽ 10,12 ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികൾ റിവിഷനും മറ്റുമായെത്തിയെങ്കിലും പൂർണ തോതിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പോഴാണു വരുന്നത്. വേണ്ട മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ 15 ദിവസം മുൻപു തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവലോകന യോഗം തീരുമാനിച്ചു. കോവിഡ് പടരാതിരിക്കാൻ കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേക മാസ്‌ക്കുകൾ തയാറാക്കണണമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സ്‌കൂളുകളിലും മാസ്‌ക് കരുതണം. വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ വകുപ്പുകൾ സംയുക്ത യോഗം ചേർന്ന് തയാറെടുപ്പു നടത്തണം. രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറവുള്ള കുട്ടികളെ വരുത്തേണ്ടതില്ല. കുട്ടികളെ വാഹനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഹോട്ടലുകളിൽ ഇരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ യോഗം തീരുമാനമെടുത്തില്ല. ബാറുകളിൽ മദ്യം വിളമ്പുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനവും മാറ്റിവച്ചു.

വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിഞ്ഞില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്കൂൾ തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് അറിഞ്ഞില്ല. വകുപ്പിലെ ഉന്നതർ പോലും പ്രഖ്യാപനം വന്നപ്പോഴാണു വിവരം അറിഞ്ഞത്. പ്രൈമറി ക്ലാസുകൾ ആദ്യം തന്നെ തുറക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലും വകുപ്പിന് ആശങ്കയുണ്ട്.

പകുതി വീതം കുട്ടികളുമായി ക്ലാസ് നടത്തിയാൽ മതിയെന്ന് അവലോകനസമിതി യോഗത്തിൽ നിർദേശമുയർന്നപ്പോൾ അക്കാര്യങ്ങൾ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കുമെന്നാണു വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി നേരത്തേ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

പ്ലസ് വൺ പരീക്ഷ 24 മുതൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഒന്നാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വിഎച്ച്എസ്ഇ പരീക്ഷകൾ 24ന് ആരംഭിക്കും. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ ഒക്ടോബർ 18 വരെയാണ്; വിഎച്ച്എസ്ഇ ഒക്ടോബർ 13 വരെയും.

