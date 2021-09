എല്ലാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റികൾക്കും ഓഫിസ് നിർബന്ധം

തിരുവനന്തപുരം∙ കോൺഗ്രസിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ഘടകങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിനകം ഓഫിസ് വേണമെന്നു കെപിസിസി നിർദേശിച്ചു. സ്വന്തമായോ വാടകയ്ക്കോ ആകാം. ഇതിനായി സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ യഥാസമയം കെപിസിസിയെ അറിയിക്കാൻ എല്ലാ ഡിസിസികളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേഡർ സ്വഭാവം ആർജിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ തീരുമാനവും. ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി വരെയുള്ള ഘടകങ്ങൾക്കു സ്വന്തം ഓഫിസ് വേണമെന്നാണു സിപിഎം നിർദേശം.

പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ കണക്കുകളും രേഖകളും ഓഫിസുകളി‍ൽ സൂക്ഷിക്കാനും കെപിസിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ്, ട്രഷറർ എന്നിവരുടെ പേരിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നിർബന്ധമാക്കി. പാർട്ടി ഓഫിസ്, സ്മാരക നിർമാണം ഇവയെല്ലാം ഏറ്റെടുത്താൽ കൃത്യസമയത്തു തീർക്കണം. കണക്കുകൾ സുതാര്യമായിരിക്കണം.

പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും മാസത്തിലൊരിക്കൽ യോഗം ചേരുകയും ആ വിവരം ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളെ അറിയിക്കുകയും വേണം. ഓരോ ജില്ലയിലും നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട് ഡിസിസികൾ രണ്ടു മാസത്തിലൊരിക്കൽ കെപിസിസിക്കു നൽകണം. കെപിസിസിയുടെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എല്ലാ ഡിസിസികളും വിളിച്ചു ചേർത്തു പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

English Summary: Office must for all congress committee in Kerala