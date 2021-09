കെപിസിസി അഴിച്ചുപണി ഉടൻ തീർക്കാൻ നേതൃത്വം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കെപിസിസി ഭാരവാഹി പട്ടിക ഈ മാസം തന്നെ അന്തിമമാക്കാൻ നേതൃത്വം തീരുമാനിച്ചു. 30നു മുൻപു പട്ടിക ഹൈക്കമാൻഡിനു സമർപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു ചർച്ചകൾ.



15 ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും 4 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരും പട്ടികയിൽ ഉണ്ടാകും. പ്രസിഡന്റിനെ കൂടാതെ 3 വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാർ ഇപ്പോഴുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ ഭാരവാഹികൾ 23 ആകും. 28 പേരെ നിർവാഹകസമിതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ആകെ 51 അംഗ സമിതി. നാൽപതോളം പേർ ക്ഷണിതാക്കളും എക്സ്– ഒഫീഷ്യോ അംഗങ്ങളും ആയി ഉണ്ടാകും. 90 അംഗങ്ങളുള്ള സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയെ പരോക്ഷ മാതൃകയാക്കി ഏതാണ്ട് അത്രയും പേരുള്ള കെപിസിസി നേതൃസമിതി എന്ന ആശയമാണു നേതൃത്വം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

ഉമ്മൻ ചാണ്ടി, രമേശ് ചെന്നിത്തല എന്നിവരുമായി 2 വട്ടം ചർച്ച കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും നടത്തി. ഇരു നേതാക്കളും അവരുടെ പട്ടിക അടുത്ത ദിവസം കൈമാറും. കണ്ണൂരിൽനിന്നു സുധാകരൻ ഇന്നു തലസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതോടെ ചർച്ചകൾക്കു വീണ്ടും ഗതിവേഗമാകും. ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരെ തീരുമാനിക്കാനായി എംപിമാർ, എംഎൽഎമാർ, രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി അംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ നിർദേശം പുതിയ നേതൃത്വം തേടിയിരുന്നു.

നേരത്തേ 5 വർഷമെങ്കിലും വൈസ് പ്രസിഡന്റോ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയോ ആയിരുന്നവരെ പുതിയ കമ്മിറ്റിയിൽ പരിഗണിക്കില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയം അന്വേഷിച്ച കെപിസിസിയുടെ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്നവരെ മാറ്റി നിർത്തും.

ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരായി വനിതകൾ ഇല്ലാതായ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്തു കെപിസിസി ഭാരവാഹികളായി 2 പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാകും. എണ്ണം ചുരുക്കുമ്പോൾ പുറത്തു പോകുന്നവരെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ സമിതി എന്ന ആശയമാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ മനസ്സിൽ. ഒഴിവാക്കപ്പെടുനവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലരെ പരിഗണിക്കാൻ കൂടിയാണ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി വിപുലീകരിക്കുന്നത്.

English Summary: KPCC revamp to be completed in this month