ചിറ്റിലഞ്ചേരി (പാലക്കാട്) ∙ വഴക്കിനിടെ അച്ഛന്റെയും സഹോദരന്റെയും അടിയേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു. കാത്താംപൊറ്റ പാട്ട സ്വദേശി ബാലന്റെ മകൻ രതീഷ്കുമാറാണ് (പവു–38) മരിച്ചത്. ബാലൻ (67), പ്രമോദ് (35) എന്നിവരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയോടെയാണു വഴക്കുണ്ടായത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി അടിയേറ്റ നിലയിൽ രാത്രി 11.15ന് രതീഷ്കുമാറിനെ ആലത്തൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനെ തുടർന്ന് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്ന രതീഷ് നെഗറ്റീവായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഏഴരയോടെയാണു വീട്ടിലെത്തിയത്. വസ്ത്രങ്ങളടങ്ങിയ ബാഗ് വച്ച ശേഷം വീട്ടിൽ നിന്നു പോയ രതീഷ് എട്ടരയോടെ തിരിച്ചെത്തി. മദ്യപിച്ചെത്തിയ രതീഷിന്റെ കയ്യിൽ കത്തിയുണ്ടായിരുന്നു.



രതീഷിന്റെ ലഹരി ഉപയോഗവും മദ്യപാനവും മാറുന്നതിനായി വീട്ടുകാർ ഒരു മാസം പാലക്കാട്ടെ ലഹരി വിമുക്തി കേന്ദ്രത്തിൽ ആക്കിയിരുന്നു. ഇതു ചോദ്യം ചെയ്താണു ബാലനുമായും അമ്മ ദേവിയുമായും വഴക്കുണ്ടാക്കിയത്. ഇവരെ തല്ലുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ബാലനെ കത്തി കൊണ്ടു കുത്താൻ ശ്രമിച്ചു. ഇതു തടയാൻ ബാലൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന മുളവടികൊണ്ടും പ്രമോദ് മറ്റൊരു വടി കൊണ്ടും അടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: young man killed by brother and father in Palakkad