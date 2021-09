സർവകക്ഷിയോഗം ആവശ്യമില്ല; തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തുക: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ ‘നർകോട്ടിക് ജിഹാദ്’ നടക്കുന്നുവെന്ന പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ വിവാദ പരാമർശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി. മത നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തണമോ എന്ന് ആലോചിക്കും. അനാവശ്യ പരാമർശം നടത്തിയവർ തെറ്റു മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തണമെന്നും കൂടുതൽ പ്രകോപനപരമായ നടപടി ഒരു ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകരുതെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചു.



ലൗ ജിഹാദും നർകോട്ടിക് ജിഹാദും നടക്കുന്നുവെന്ന ആരോപണം കണക്കുകൾ നിരത്തി ഖണ്ഡിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, പ്രണയവും ലഹരി മരുന്നും ഏതെങ്കിലും മതത്തിന്റെ കണക്കിൽ തള്ളേണ്ടതല്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

‘‘തെറ്റായ പരാമർശം നടത്തിയവർ സമൂഹത്തിന്റെ നിലപാടു മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണു പ്രധാനം. അത് അധികാര സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ അവരോടു പറഞ്ഞു ചെയ്യിക്കേണ്ടതല്ല. പാലാ ബിഷപ്പിന്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സമീപനമല്ല സർക്കാരിനുള്ളത്. മന്ത്രി വി.എൻ.വാസവൻ സന്ദർശിച്ചതു ബിഷപ് കാണാൻ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതനുസരിച്ചാണ്. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ചർച്ച നടത്താനോ പിന്തുണ നൽകാനോ അല്ല. മതനിരപേക്ഷ നിലപാടുള്ള കക്ഷികൾക്കെല്ലാം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരേ നിലപാടാണ്. പിന്നെയതു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ? പ്രശ്നം തെറ്റായ പരാമർശമാണ്. ഓരോ കക്ഷിയും ശക്തമായ നിലപാടു സ്വീകരിച്ച് അതു തിരുത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ധ്രുവീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ശക്തികളെ ഈ വിവാദം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകും. അത്തരക്കാരെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിൽനിന്നും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. മതനിരപേക്ഷത ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള ഇടപെടലിനു സർക്കാർ നേതൃത്വം നൽകും. തെറ്റായ പ്രവണതകൾ ഏതു തലത്തിൽ നിന്നുണ്ടായാലും നിയമപരമായി നേരിടും.’’–മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

