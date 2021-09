വെള്ളിക്കാശ്, കൽഭരണി...എല്ലാം ‘കേരള മെയ്ഡ്’;‌ മോൻസന്റെ മുൻ ഡ്രൈവർ

കൊച്ചി ∙ മോൻസന്റെ കൈവശമുള്ള 75% പുരാവസ്തുക്കളും കൊച്ചിയിലെ സന്തോഷ് എന്നയാളിൽനിന്നു വാങ്ങിയതാണെന്ന് മുൻ സഹായിയും ഡ്രൈവറുമായ അജിത് (അജി) പറയുന്നു. മറ്റു പുരാവസ്തുക്കളും കേരളത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നു വാങ്ങിയതാണ്. വിദേശത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന ഒന്നുപോലുമില്ല.

സിനിമകൾക്കും മറ്റും സെറ്റിടാൻ വേണ്ട സാമഗ്രികൾ എത്തിച്ചുനൽകുന്നയാളാണു സന്തോഷ്. കലൂരിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ അറബ് ടൂറിസ്റ്റുകളും മറ്റും വരാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അജിത് പറയുന്നു. എന്നാൽ പുരാവസ്തുക്കൾ വ്യാജമായിരുന്നതുകൊണ്ടു വിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

2010 മുതലുള്ള ബന്ധം

2010 മുതൽ 8 മാസം മുൻപു വരെ മോൻസന്റെ ഡ്രൈവറും മെക്കാനിക്കുമായിരുന്നു അജിത്. പന്തളത്തെ ശ്രീവൽസം ഗ്രൂപ്പുമായി പണമിടപാടു നടത്താൻ അജിത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് മോൻസൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കേസ് വന്നതോടെയാണു മോൻസനുമായി അജിത് തെറ്റിയത്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി ഒരു നടൻ ഉൾപ്പെടെ പലരും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അജിത് പറഞ്ഞു.

ഇൻഷുറൻസിനെന്നു പറഞ്ഞു രേഖകൾ വാങ്ങിയയാണ് തന്റെ പേരിൽ മോൻസൻ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തുറന്നതെന്ന് അജിത് പറയുന്നു. അക്കൗണ്ടിലെ വിലാസവും ഫോൺ നമ്പറുമെല്ലാം മോൻസന്റേതായിരുന്നു. എടിഎം കാർഡും ചെക്ക് ബുക്കും മോൻസന്റെ കൈവശമായിരുന്നു. കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിളിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് തന്റെ അക്കൗണ്ട് വഴി കോടികളുടെ ഇടപാടു നടന്നതായി അജിത് അറിഞ്ഞത്.

തമ്മിൽ തെറ്റി; കേസായി

തമ്മിൽ തെറ്റിയശേഷം അജിത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് മോൻസൻ ചേർത്തല, എറണാകുളം നോർത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞു താൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നൽകിയ പരാതിയിൽ ആലപ്പുഴ സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും അജിത് പറഞ്ഞു.

അജിത് ഡ്രൈവറായെത്തിയ 2010 ൽ മോൻസൻ ചേർത്തലയിലായിരുന്നു താമസം. പിന്നീട് തേവരയിലേക്കും കലൂരിലേക്കും മാറി. ആദ്യം 2 ജീവനക്കാർ മാത്രമാണുണ്ടായിരുന്നത്. 4–5 വർഷം മുൻപു മുതൽ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണമേറി.

2011 ൽ താൻ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊടുത്ത ബെംഗളൂരു മലയാളിയിൽ നിന്നു മോൻസൻ കോടികൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അജിത് പറയുന്നു. 20 വർഷം മുൻപു ഇടുക്കിയിലെ രാജകുമാരിയിലും മോൻസൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളത്തുനിന്ന് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപന്നങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുന്ന ജോലിയാണ് അന്നു ചെയ്തിരുന്നത്.

