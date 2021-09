കോവിഡ് പട്ടികയിലേക്ക് 8000 മരണം കൂടി; ആകെ മരണം 33,000 ആകും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് ബാധിച്ചതിനെത്തുടർന്നുള്ള 8,000 മരണങ്ങൾ കൂടി ഔദ്യോഗിക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ജില്ലാതലത്തിൽ മരണക്കണക്കുകൾ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ജൂൺ 14 വരെ പല കാരണങ്ങളാൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മരണങ്ങളാണു പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഉത്തരവ് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങും. ഇതോടെ ആകെ മരണം ഏതാണ്ട് 33,000 ആകും. നിലവിലുള്ള ഔദ്യോഗിക മരണസംഖ്യ 24,810 ആണ്.



പുതുക്കിയ സംഖ്യയനുസരിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ആകെ 164 കോടി രൂപ വേണം. സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണനിധിയിൽ ഏകദേശം 160 കോടി രൂപയാണു ബാക്കിയുള്ളത്.

ഒട്ടേറെ കോവിഡ് മരണങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചതായി തെളിവുകൾ സഹിതം നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. തുടർന്ന്, ഇവ പുനഃപരിശോധിച്ച് പുതിയ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമെന്നു ജൂലൈയിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടില്ല. കോവിഡ് ബാധിച്ചു 30 ദിവസത്തിനകമുള്ള മരണങ്ങളെല്ലാം കോവിഡ് മരണങ്ങളായി കണക്കാക്കണമെന്നും 50,000 രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര നിർദേശത്തെത്തുടർന്നാണു സർക്കാർ പട്ടിക പുതുക്കിയത്. സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടലിനെത്തുടർന്നാണു കേന്ദ്രസർക്കാർ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചത്.

പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഇനിയും അവസരം

കോവിഡ് ബാധിച്ചു 30 ദിവസത്തിനകമുള്ള മരണങ്ങൾ പുതിയ പട്ടികയിലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവ ചേർക്കാൻ ഇനിയും അവസരമുണ്ടാകും. മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്ക് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വഴി പരാതി നൽകാം. മെഡിക്കൽ രേഖ ഹാജരാക്കണം. പരാതികൾ വിദഗ്ധസമിതി പരിശോധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർഗനിർദേശങ്ങൾ ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

കോവിഡ് ബാധിച്ച ശേഷം ജീവനൊടുക്കിയവരെയും പട്ടികയിൽ പെടുത്തണമെന്ന നിർദേശപ്രകാരം അത്തരം അപേക്ഷകളും സർക്കാരിനു പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും.

