കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ; കോൺഗ്രസ് അഴിച്ചുപണി നീളും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പുതുതായി ഉരുണ്ടു കൂടിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ കൂടി പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ അഴിച്ചുപണി അൽപം നീളും. ഈ മാസം തന്നെ പുതിയ കെപിസിസി ഭാരവാഹികളുടെ പട്ടിക അന്തിമമാക്കാനാണു നേതൃത്വം ആലോചിച്ചതെങ്കിലും തിരക്കിട്ട് അതിനു മുതിർന്നേക്കില്ല.



കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനും പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും അടങ്ങുന്ന പുതിയ നേതൃത്വം എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനും മതിയായ ചർച്ചകൾക്കും ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഉന്നതരായ നേതാക്കൾ തന്നെ എഐസിസിയോടു പരാതിപ്പെട്ടത്. നേരത്തേ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഈ രോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെ അവരെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ മുൻ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരായ വി.എം.സുധീരനും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും അതിലും കടുത്ത അമർഷം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥിതിയായി.

ഡിസിസി പുനഃസംഘടനാ ചർച്ചകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ചെന്നിത്തലയും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതു കണ്ടിരുന്നത് വി.ഡി.സതീശനെ ആയിരുന്നു. തനിക്കു നേരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് അനുനയ സമീപനത്തിലേക്ക് സതീശൻ‍ മാറി. വി.എം.സുധീരനും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും മുഖ്യമായും കെ.സുധാകരനെതിരേയാണ് പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരുവർക്കും നേരത്തേ മുതൽ സുധാകരനുമായി നല്ല ബന്ധമല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യക്തിപരമായ അകൽച്ചയും വിദ്വേഷവുമാണ് ആക്ഷേപങ്ങൾക്കു പിന്നിലെന്നു സുധാകരനും കരുതുന്നു.

പുതിയ നേതൃത്വത്തിന് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും നൽകി അഴിച്ചു വിടരുത് എന്ന ആവശ്യമാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളിൽനിന്ന് ഉയരുന്നത്. അതല്ല, പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയാലേ അവരുടെ ആശയങ്ങളും നേതൃശേഷിയും പ്രയോഗത്തിലാകൂവെന്നു മറ്റൊരു വിഭാഗവും വിശ്വസിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് ഇക്കാര്യത്തിലെ നിലപാടു നേതൃത്വത്തോട് വ്യക്തമാക്കും.

ഒന്നരമാസം മുൻപ് സോണിയ ഗാന്ധിക്കു നൽകിയ കത്ത് എഐസിസി ഗൗരവമായി എടുത്തില്ലെന്ന പ്രതിഷേധം കൂടി വ്യക്തമാക്കിയാണ് എഐസിസി അംഗത്വവും സുധീരൻ ഒഴിഞ്ഞത്. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഇരുവരും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിയിൽ വേണുഗോപാലിനും ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് സുധീരൻ.

ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീതംവയ്ക്കൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിർദേശിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കഴിവു വിലയിരുത്തി വേണം കെപിസിസി ഭാരവാഹിയാക്കാനെന്നും കെ. മുരളീധരൻ എംപി താരീഖ് അൻവറുമായുള്ള ചർച്ചയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എ–ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ പട്ടിക നൽകി

കെപിസിസി ഭാരവാഹികളെ സംബന്ധിച്ച എ–ഐ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പട്ടിക പുതിയ നേതൃത്വത്തിനു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പട്ടികയും തങ്ങൾക്കു മുന്നിലെ മറ്റു പേരുകളും വച്ചു കൊണ്ടു കഴിയും വേഗം ചർച്ച പൂർത്തിയാക്കി നാളെ ഡൽഹിയിൽ എത്താനാണ് സുധാകരനും സതീശനും ആലോചിച്ചത്.

എന്നാ‍ൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്നു കോഴിക്കോട്ടെത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലും താരിഖ് അൻവർ ബിഹാറിൽ ആയതിനാലും ‍‍ഡൽഹി യാത്ര നീട്ടിവച്ചു. ഇവിടെ അപായ മണി മുഴങ്ങുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അടുത്ത പട്ടിക മറ്റൊരു പൊട്ടിത്തെറിക്കു വഴിയൊരുക്കാനും പുതിയ നേതൃത്വം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നിയമസഭാ സമ്മേളനം ഒക്ടോബർ നാലിന് ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ എംഎൽഎമാർ അന്നു മുതൽ തലസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടാകും. ഈ സാഹചര്യം കൂടി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള ചർച്ചകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെപിസിസി ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത്.

