പതിനേഴുകാരിക്ക് ജീവനില്ലാത്ത കുഞ്ഞ്; പോക്സോ കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

കൊല്ലങ്കോട് (പാലക്കാട്) ∙ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജീവനില്ലാത്ത പെൺകുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകി; സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുവാവിനെ പോക്സോ കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ആനമാറി സ്വദേശി പ്രവീൺകുമാർ (24) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

17 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി 26 നു രാത്രിയാണു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ജീവനില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനു ജന്മം നൽകിയത്. കുഞ്ഞിനെ പ്രവീൺകുമാർ കൊണ്ടുപോയി മറവു ചെയ്തു. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നു വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് 27 നു വൈകിട്ടു കൊല്ലങ്കോട് പൊലീസ് പോക്സോ നിയമപ്രകാരം കേസെടുത്തു. രാത്രി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രവീൺ കുമാറിനെ ആലത്തൂർ സബ് ജയിലിലേക്കു റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

ഇന്നലെ ചിറ്റൂർ തഹസിൽദാർ ഡി.അമൃതവല്ലി, എഎസ്പി പദം സിങ്, കൊല്ലങ്കോട് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ.വിപിൻദാസ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശിശുവിന്റെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് ഇൻക്വസ്റ്റും പൊലീസ് സർജൻ ഡോ. ജെറി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ്മോർട്ടവും നടത്തി ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുകൊടുത്തു. തുടർന്നു വീണ്ടും മൃതദേഹം മറവു ചെയ്തു.

English Summary: Minor girl gives birth; Young man arrested in POCSO case at Palakkad