കോവിഡ് ബ്രിഗേഡിലെ 22,000 പേരെ പിരിച്ചുവിട്ടു; അലവൻസ് കുടിശിക നൽകാതെയെന്നു പരാതി

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് ബ്രിഗേഡ് ആയി നിയമിച്ച 22,000 പേരെ സർക്കാർ പിരിച്ചു വിട്ടത് റിസ്ക് അലവൻസ് കുടിശിക നൽകാതെയെന്നു പരാതി. ശമ്പളത്തിന്റെ 20 മുതൽ 30 % വരെയാണ് റിസ്ക് അലവൻസ് ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ, മാർച്ചിനു ശേഷം ഈ തുക നൽകിയിട്ടില്ല.

ഫണ്ട് ഇല്ലെന്നാണ് അലവൻസ് മുടങ്ങിയതിനു കാരണമായി എൻഎച്ച്എം അധികൃതർ അറിയിച്ചിരുന്നത്. പിരിച്ചുവിട്ടവർക്കു അലവൻസ് കുടിശിക എപ്പോൾ നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിലും കൃത്യമായ ധാരണയില്ല. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി നിയമിച്ച ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയാണ് കാലാവധി തീർന്നതിനാൽ ഇന്നലെ പിരിച്ചു വിട്ടത്.

ജില്ലകളിൽ കൂടുതൽ ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ച് അറിയിക്കാൻ ഡിഎംഒമാരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏഴിന് അകം റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത

ഒക്ടോബർ 31നുശേഷം കോവിഡ് ചികിത്സയ്ക്ക് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ജീവനക്കാർ മാത്രം;

എൻഎച്ച്എം വഴി നിയമിതരായവരെ നീക്കിത്തുടങ്ങി

പാലക്കാട് ∙ ഒക്ടോബർ 31നു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ പൂർണച്ചുമതലയിൽ ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാത്രം. താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരുടെ സേവനം ഉണ്ടാകില്ല. കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സെന്ററുകളിലടക്കം ചികിത്സയ്ക്കും പരിപാലനത്തിനും ഡോക്ടർമാരടക്കമുള്ളവരെ ആരോഗ്യ വകുപ്പിൽ നിന്നു നിയോഗിക്കണം. വകുപ്പിൽ വേണ്ടത്ര ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഇല്ലാതിരിക്കെയാണ് കോവിഡ് ചികിത്സയിൽ അധികച്ചുമതല കൂടി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടിവരുന്നത്.

English Summary: 22,000 persons of the Covid Brigade were dismissed