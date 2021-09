മോൻസനെതിരായ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഹൈക്കോടതി നിർദേശപ്രകാരം

കൊച്ചി ∙ മോൻസൻ മാവുങ്കലിനെതിരെ വ്യവസായി നൽകിയ തട്ടിപ്പു കേസിന്റെ അന്വേഷണം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തതു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന്. ശ്രീവത്സം ഗ്രൂപ്പ് ഉടമയായ പത്തനംതിട്ട കുളനട സ്വദേശി രാജേന്ദ്രൻ പിള്ള നൽകിയ ഹർജിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 8നാണ് ജസ്റ്റിസ് വി.ജി.അരുൺ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിനു നിർദേശിച്ചത്.

പന്തളം പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പുരോഗതി ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞാണു ഹർജി നൽകിയത്. 5 കോടിയിലേറെ രൂപ ഉൾപ്പെട്ട കേസുകൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനു കൈമാറണമെന്നു സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയുടെ സർക്കുലർ ഉള്ളതിനാൽ കേസ് കൈമാറാൻ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കോടതിയിൽ വിശദീകരണം നൽകി. ഇതും പരിഗണിച്ചായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിർദേശം.

ബിസിനസ് ആവശ്യത്തിന് 25 കോടി രൂപ നൽകാമെന്നും വിദേശത്തു നിന്നെത്തിയ പണത്തിലെ നികുതി പ്രശ്നത്തിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ തടസ്സം ഒഴിവാക്കാൻ തൽക്കാലം കുറച്ചു പണം തരണമെന്നും പറഞ്ഞു മോൻസൻ കബളിപ്പിച്ചെന്നാണു പരാതി. നേരിട്ടും പലരുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ വഴിയും 2019 നവംബർ മുതൽ 2020 മാർച്ച് വരെ പലപ്പോഴായി 6.27 കോടി രൂപ മോൻസൻ വാങ്ങിയെടുത്തു. വാങ്ങിയതോ വായ്പ തരാമെന്നു പറഞ്ഞതോ ആയ തുക തിരികെ തന്നില്ലെന്നാണ് ആക്ഷേപം.

കോവിഡിനെ തുടർന്നു ബിസിനസ് പ്രതിസന്ധിയിലായതു കൊണ്ടാണു പണം വേണ്ടിവന്നത്. സുഹൃത്താണു മോൻസനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. രാജ്യാന്തര പുരാവസ്തു ഇടപാടുകളുണ്ടെന്നു മോൻസൻ വിശ്വസിപ്പിച്ചു.

English Summary: Crime Branch Probe Against Monson Mavunkal Is As Per High Court Direction