രാഷ്ട്രപതിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ രേഖ ചമച്ച് പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെന്നു പരാതി

തിരുവനന്തപുരം ∙ രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ രേഖ ചമച്ചു കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഡവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കോർപറേഷനെ (കെടിഡിഎഫ്സി) കബളിപ്പിച്ചു പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് ചെയർമാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ ബി.അശോക് ഡിജിപിക്കു പരാതി നൽകി.

കെടിഡിഎഫ്സിയിൽ നിന്നു 10 കോടി രൂപ വായ്പയെടുത്തതിന് 1.27 കോടി രൂപ അധികമായി തിരിച്ചടച്ചെന്നും ഇത് 50 ദിവസത്തിനകം സിഎംഡി മടക്കി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ‘രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ്’ (ഡിക്രി) അഭിഭാഷകൻ എന്നു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരാൾ ഹാജരാക്കിയെന്നാണു പരാതിയിലുള്ളത്.

പട്ടം ആസ്ഥാനമായ കെട്ടിടനിർമാണ സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സ്ഥാപനത്തിനു വേണ്ടി എന്ന പേരിൽ ഹാജരായ ‘അഭിഭാഷകനും’ ഡിക്രിക്കായി രാഷ്ട്രപതിക്കു പരാതി അയച്ച ഓൾ ഇന്ത്യ സിറ്റിസൻസ് ഫോറം എന്ന സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹിക്കും എതിരെയാണു പരാതി. ഫോറം നൽകിയ അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു ഡിക്രി പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്നു ‘രാഷ്ട്രപതിയുടെ ഉത്തരവ്’ എന്ന പേരിൽ ഹാജരാക്കിയ രേഖയിൽ പറയുന്നു. പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായാണു സൂചന.



