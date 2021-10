കോവിഡ്: ചികിത്സയ്ക്ക് ഗർഭിണി കാത്തിരുന്നത് 6 മണിക്കൂർ

കണ്ണൂർ∙ ജില്ലയിലെ മലയോര മേഖലയിലുള്ള കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ പൂർണ ഗർഭിണി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നത് 6 മണിക്കൂർ! പയ്യന്നൂർ സിഎഫ്എൽടിസിയുടെ വരാന്തയിൽ മാത്രം മൂന്നു മണിക്കൂറോളം കാത്തുനിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എട്ടുമാസം ഗർഭിണിയായ യുവതി കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടതോടെ ഞായറാഴ്ചയാണു പരിശോധന നടത്തുന്നത്. പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന ഫലം തിങ്കളാഴ്ച ലഭിച്ചു. ചുമ കടുത്തതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു ഭയമായി.

ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ചുമയ്ക്കുള്ള മരുന്നു വാങ്ങി. ചുമ കൂടിയതോടെ കിടത്തിച്ചികിത്സ ആവശ്യമാണെന്ന് ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ നിർദേശിച്ചു. ഇന്നലെ രാവിലെ പയ്യന്നൂർ സഹകരണ ആശുപത്രിയിലേക്കാണ് ആദ്യം പോയത്. എന്നാൽ യുവതി പൂർണഗർഭിണി ആയതിനാലും ചുമ അധികമുള്ളതിനാലും വേറെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ആശുപത്രി അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

പയ്യന്നൂർ ഗവ. ആശുപത്രിയിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയാണു യുവതി സ്ഥിരമായി കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെയെത്തിച്ചെങ്കിലും പതിവായി കാണുന്ന ഡോക്ടർ അവധിയായിരുന്നു. മറ്റൊരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കണ്ടെങ്കിലും പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്കു റഫർ ചെയ്തു. സിഎഫ്എൽടിസിയിൽ പോകണമെന്നും അവിടെ എത്തി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അഡ്മിഷൻ ബുക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ പോകാനാകൂ എന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

രാവിലെ 10.30 മുതൽ ഒന്നുവരെയാണ് യുവതിക്ക് സിഎഫ്എൽടിസിയുടെ വരാന്തയിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത്. പൂർണ ഗർഭിണി ആയതിനാൽ സിഎഫ്എൽടിസിയിൽ അഡ്മിഷൻ നൽകിയില്ല. അഡ്മിഷൻ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അകത്തു കയറി ഇരിക്കാനും കഴിയുമായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ കണ്ണൂരിലെ 3 സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും ആരും അഡ്മിഷനു തയാറായില്ല.

യുവതി പതിവായി കാണുന്ന ഡോക്ടർ നേരിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ വിളിച്ചാൽ മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ നൽകൂ എന്നാണു ഗവ. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് അറിയിച്ചത്. ഇതിനിടെ രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കൾ ഡിഎംഒ ഓഫിസിൽ വിളിച്ചു പരാതിപ്പെട്ടു. അവധിയിലായിരുന്ന പയ്യന്നൂരിലെ ഡോക്ടർ പരിയാരത്തെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് മൂന്നോടെഅഡ്മിഷൻ ലഭിച്ചത്.

English Summary: Covid Positive Pregnant Lady Waited Six Hours to get Treatment