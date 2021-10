എറണാകുളത്തെ സമ്മേളനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വേണ്ടെന്നു സിപിഎം; വിഭാഗീയത ഒഴിവാക്കൽ ലക്ഷ്യം

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങളിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും അനുവദിക്കേണ്ടെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നിർദേശം. വിഭാഗീയത വീണ്ടും തലപൊക്കാനുള്ള സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ട്, സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ജില്ലയെന്ന നിലയാണ് ഇൗ മുൻകരുതൽ. ജില്ലയിൽ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇൗ മാസം ലോക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളിലേക്കു കടക്കുകയാണ്.

സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരം പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്നാണു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നൽകിയ പൊതുനിർദേശം. ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മത്സരം ആകാം. വിഭാഗീയത പാടില്ലെന്നു മാത്രം.

എന്നാൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അതിനും അനുമതിയില്ല. മേൽക്കമ്മിറ്റിയിൽനിന്നു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ പ്രതിനിധികളെ കാര്യം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ടും മത്സരത്തിനു നിർബന്ധിച്ചാൽ സമ്മേളനം നിർത്തിവയ്ക്കും. പാർട്ടി കോൺഗ്രസിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇൗ സമ്മേളനം പിന്നീടു നടത്തൂ. നിർത്തിവച്ച സമ്മേളനത്തിൽ നിന്നു ഉപരി സമ്മേളനത്തിലേക്കു പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവില്ല. തർക്കമുള്ള കമ്മിറ്റികളിലെ പ്രതിനിധികൾക്കു മേൽക്കമ്മിറ്റികളിലേക്കു കടന്നുവരാനുള്ള അവസരം ഇതോടെ ഇല്ലാതാവും.

ഇരുപതോളം സ്ഥലത്തു ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങൾ മാറ്റിവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ലോക്കൽ സമ്മേളന പ്രതിനിധികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ല. ലോക്കൽ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ കൂടുതൽ കമ്മിറ്റികളിൽ മത്സരം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിനു വേദിയാകുന്ന ജില്ല എന്ന നിലയിലും സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇടതു മുന്നേറ്റമുണ്ടായിട്ടും അതിനു വിരുദ്ധമായി നിന്ന ജില്ല എന്ന നിലയിലും പാർട്ടിയുടെ കർശന നിരീക്ഷണത്തിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി. തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സിപിഎമ്മിനു കൂടുതൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വീഴ്ചകളെത്തുടർന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കർശന നടപടി സ്വീകരിച്ചതും ജില്ലയിലാണ്. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ രണ്ടുപേരുൾപ്പെടെ 5 ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ഒരു വർഷത്തേക്കു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ കൂത്താട്ടുകുളം ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. 2 ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാരെ ഒരു വർഷത്തേക്കു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മൊത്തം 14 പേർക്കെതിരെയാണു നടപടിയെടുത്തത്.

