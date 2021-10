വ്യാജ ആർടിപിസിആർ രേഖ; മൂന്നു മലയാളി സ്ത്രീകൾ യുപിയിൽ കസ്റ്റഡിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ലക്നൗവിൽ ജയിലി‍ൽ കഴിയുന്ന 2 മലയാളി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ വ്യാജ ആർടിപിസിആർ രേഖകളുമായെത്തിയ 3 സ്ത്രീകളെ യുപി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി അൻസാദ് ബദറുദ്ദീന്റെ ഭാര്യ നസീമ, ബന്ധു മൊഹ്സീന, കോഴിക്കോട് സ്വദേശി ഫിറോസ് ഖാന്റെ ബന്ധു ഫുൻഹലിമ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. തട്ടിപ്പ്, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി അറസ്റ്റിലായ ഇവരെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.

ഞായറാഴ്ചയാണു മൂവരും ഒരു യുവാവും ലക്നൗ ജില്ലാ ജയിലിൽ അൻസാദിനെയും ഫിറോസിനെയും കാണാൻ അനുമതി തേടിയത്. ആധാർ കാർഡും ആർടി–പിസിആർ പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇവർ സമർപ്പിച്ചു. അൻസാദ്, ഫിറോസ് എന്നിവരുടെ കാര്യത്തിൽ അതീവജാഗ്രത കാട്ടണമെന്നു യുപി പൊലീസിന്റെ നിർദേശമുള്ളതിനാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പിക്കാൻ ഗാസിയാബാദിലെ ലാബിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു.

യുവാവിന്റെ പരിശോധന നടത്തിയതു തങ്ങളാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച ഇവർ 3 സ്ത്രീകൾ സമർപ്പിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തങ്ങൾ നൽകിയതല്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി. തുടർന്നാണു ലക്നൗ ജില്ലാ ജയിൽ അധികൃതർ വിവരം യുപി പൊലീസിൽ അറിയിച്ചത്. യുപിയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം നടത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന അൻസാദ് ബദറുദ്ദീൻ, ഫിറോസ് ഖാൻ എന്നിവരെ ഫെബ്രുവരി 16നാണു യുപിയിലെ ഗുഡുംബയിൽ നിന്നു പിടികൂടിയത്.

English Summary: Fake RTPCR Certificate: Three Kerala Ladies Held at UP