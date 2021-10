പ്രണയം എതിർത്തപ്പോൾ തല ഭിത്തിയിലിടിച്ചു; അഭിഷേകിന് നാട്ടിൽ കൂട്ടുകാർ കുറവ്

കൂത്താട്ടുകുളം ∙ രാവിലെ കോളജിൽ പോയ വിദ്യാർഥി മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കൊലക്കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലായെന്ന വാർത്തയറിഞ്ഞു നടുങ്ങി കോഴിപ്പിള്ളി ഗ്രാമം. പൊതുവേ ഒതുങ്ങിയ പ്രകൃതക്കാരനായ അഭിഷേകിനെക്കുറിച്ചു നാട്ടിൽ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലും മുൻപ് കേസുകൾ ഒന്നുമില്ല.



ഇന്നലെ വയോജന ദിനത്തിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായി മുത്തശ്ശിയുടെ കൂടെനിന്നു ഫൊട്ടോയെടുത്തതൊക്കെ ബന്ധുക്കൾ ഓർമിക്കുന്നു. കൂടുതൽ സമയവും വീട്ടിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ശീലമായിരുന്നുവെന്നും കൂട്ടുകാർ കുറവാണെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. കൊലപാതക വിവരമറിഞ്ഞു നാട്ടുകാർ എത്തുമ്പോൾ അഭിഷേകിന്റെ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.പിതാവ് ബൈജു വിവരമറിഞ്ഞ് പാലായിലേക്കു പോയിരുന്നു.പഞ്ചഗുസ്തി മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു മെഡലുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട് അഭിഷേക്.

പ്രണയം എതിർത്തപ്പോൾ തല ഭിത്തിയിലിടിച്ചു

പെൺകുട്ടിയുമായി പ്രണയത്തിലാണെന്ന വിവരം അഭിഷേകിന്റെ വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞപ്പോൾ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതായി ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നു. ഒന്നര വർഷം മുൻപാണു വീട്ടിൽ അറിഞ്ഞത്. ഈ ബന്ധത്തിൽനിന്നു പിന്മാറാൻ വീട്ടുകാർ പലതവണ ഉപദേശിച്ചു. ഇതെച്ചൊല്ലി വഴക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

ഒരിക്കൽ എതിർപ്പു പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അഭിഷേക് തല ശക്തമായി ഭിത്തിയിലിടിച്ചു മുറിവുണ്ടാക്കിയതായി പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. നെറ്റിയിൽ ഉണ്ടായ വലിയ മുറിവിനു തെള്ളകത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയിരുന്നു.

ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചു ചെറിയ സൂചന ഉണ്ടായിരുന്നു.ഈ ബന്ധം നമുക്കു പറ്റിയതല്ലെന്നും പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പറഞ്ഞു. എന്നത്തെയും പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു തന്നെയാണ് അഭിഷേക് ഇറങ്ങിയത്. പെരുമാറ്റത്തിൽ മറ്റ്‌ അസ്വഭാവികത ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിരുന്നില്ല.-യു.സി.ബൈജു, അഭിഷേകിന്റെ അച്ഛൻ

English Summary:Nithina Murder, No police cases against Abhishek before