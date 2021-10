മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, ശ്രമം തുടരും: രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഹരിപ്പാട് (ആലപ്പുഴ) ∙ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചയാളാണു താനെന്നും ആ ശ്രമം തുടരുകയാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല എംഎൽഎ. ‘മുഖ്യമന്ത്രിയായില്ലെന്നു വച്ച് ശ്രമം നിർത്തുന്നില്ല. അവസാനം വരെ പോരാടും. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കില്ല. ഒരു ദിവസം അതു നേടും എന്നതാണു നിശ്ചയദാർഢ്യം. ഇതുപോലെ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണണം.

ലക്ഷ്യം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കണം.’ – രമേശ് പറഞ്ഞു. ഹരിപ്പാട് താജുൽ ഉലമ എജ്യുക്കേഷനൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ മെറിറ്റ് അവാർഡ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നാൽ, വിദ്യാർഥികളെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ ഫലിതരൂപത്തിലാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല മനോരമയോടു പറഞ്ഞു. സമ്മേളനത്തിലേക്കു ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതൻ പ്രചോദനാത്മകമായി പ്രസംഗിക്കുകയായിരുന്നു. അതിന്റെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നും രമേശ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Attempt will continue to become Kerala CM: Ramesh Chennithala