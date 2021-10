പ്രതിപക്ഷത്തോടു യോജിച്ച് ശൈലജയും; പരുക്കില്ലാതെ ഭരണപക്ഷം ‘ഒത്തുതീർത്തു’

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയതിനു പിന്നാലെ ഇതേ വിഷയത്തിൽ മുൻ മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കൽ അവതരിപ്പിച്ചതു സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കി. പ്ലസ് വൺ ഒഴിവുകളുടെ കണക്ക് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നും ജില്ല അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രാദേശിക ആവശ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഒഴിവു ലഭ്യമാക്കണമെന്നുമുള്ള പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യത്തോടു യോജിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു ശൈലജയുടെ പ്രസംഗം. എങ്കിലും വലിയ പരുക്കില്ലാതെ ഈ സാഹചര്യം ഭരണപക്ഷം തരണം ചെയ്തു.

ശൈലജ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനു തൊട്ടു മുൻപ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയ്ക്കു പുറത്തേക്കു പോയി. മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി സ്വകാര്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു സംസാരിച്ച ശേഷം ശൈലജയുമായും സംസാരിച്ചു. തുടർന്നാണ് അവർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത്. സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാതെയായിരുന്നു ശൈലജയുടെ പ്രസംഗം. എസ്എസ്എൽസി പാസായ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഉപരിപഠനത്തിന് അവസരം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജില്ലാതലത്തിലുള്ള സീറ്റ് പുനഃക്രമീകരണം വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷ ആവശ്യം ശൈലജയും ആവർത്തിച്ചു.

പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അടിയന്തര പ്രമേയം നിയമസഭ ചർച്ചയ്‌ക്കെടുത്തപ്പോൾ ഇതേ വിഷയത്തിൽ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കലിനു കെ.കെ.ശൈലജ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നു സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പൂർണമായും മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ അധിക സീറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പുനഃക്രമീകരണം നടത്തുമെന്നു ശൈലജയ്ക്കു മറുപടി നൽകി.

English Summary: KK Shailaja on plus one admission issue