തിരുവനന്തപുരം ∙ ആരാണു യഥാർഥ ‘ഇടതുപക്ഷം’ എന്ന ചോദ്യത്തിൽ തട്ടി നിയമസഭയിൽ തൊഴിലുറുപ്പു ക്ഷേമനിധി ബോർഡിന്റെ ചർച്ച മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം കൊടുത്ത യുപിഎ സർക്കാർ കൊണ്ടു വന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് വരുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരിലും ഗാന്ധിജിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് പദ്ധതിയുടെ പിതൃത്വത്തിലേക്കു ചർച്ചയെത്തിച്ചത്.

ഇടതുപക്ഷം കൂടി പിന്തുണച്ച യുപിഎ സർക്കാർ പൊതുമിനിമം പരിപാടി തയാറാക്കിയതിനാലാണു തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി വന്നതെന്നു ഭരണപക്ഷം വാദിച്ചു. മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി എം.വി.ഗോവിന്ദ‍ൻ ഇതു സമർഥിക്കാൻ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചരിത്രവും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമൊക്കെ നിരത്തി. പ്രതിരോധിക്കാൻ വിഷ്ണുനാഥും പി.ടി.തോമസും മാത്യു കുഴൽനാടനും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മൂവരെയും നേരിടാൻ താൻ തനിച്ചു മതിയെന്ന മട്ടിൽ മന്ത്രിയും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല.

തൊഴിലുറപ്പും വിവരാവകാശവും വിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും കൊണ്ടുവന്ന തങ്ങളാണ് യഥാർഥ ഇടതുപക്ഷമെന്നു വിഷ്ണുനാഥ് പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് മധ്യ ഇടതുപക്ഷമാണെന്നും ബിജെപിയാണു വലതുപക്ഷമെന്നും തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹം വാദങ്ങൾ നിരത്തി.

English Summary: Who is real left? discussion at assembly