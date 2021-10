കരുനാഗപ്പള്ളി, കുണ്ടറ തോൽവി സിപിഎമ്മിൽ കൂട്ടനടപടി

കൊല്ലം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുണ്ടറ, കരുനാഗപ്പള്ളി മണ്ഡലങ്ങളിലെ തോൽവിയുടെ പേരിൽ സിപിഎമ്മിൽ 2 ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗങ്ങളെ തരംതാഴ്ത്തി. ഏരിയ സെക്രട്ടറിമാർ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്കു താക്കീത്.



കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന പി.ആർ.വസന്തൻ, കുണ്ടറയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന എൻ.എസ്.പ്രസന്നകുമാർ എന്നീ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളെയാണ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിൽനിന്ന് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിലേക്കു തരംതാഴ്ത്തിയത്. ഡിവൈഎഫ്ഐ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണു വസന്തൻ.

കുണ്ടറയിൽ പരാജയപ്പെട്ട മുൻ മന്ത്രി ജെ.മേഴ്സിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ ഭർത്താവും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവും സിഐടിയു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ബി.തുളസീധരക്കുറുപ്പ്, ഏരിയ സെക്രട്ടറി എസ്.എൽ.സജികുമാർ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ആർ.ബിജു എന്നിവരെ കുണ്ടറയിലെ തോൽവിയുടെ പേരിലും കരുനാഗപ്പള്ളി ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി.കെ.ബാലചന്ദ്രനെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ തോൽവിയുടെ പേരിലും താക്കീതു ചെയ്തു. ശൂരനാട് ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി.ബി.സത്യദേവനെ നടപടിയിൽ നിന്നൊഴിവാക്കി.

സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ.വിജയരാഘവൻ, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ മന്ത്രി കെ.എൻ.ബാലഗോപാൽ, ആനത്തലവട്ടം ആനന്ദൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണു തീരുമാനം. നേതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു വീഴ്ചയുണ്ടായെന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗം എസ്.രാജേന്ദ്രൻ കൺവീനറായ അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗം 7 പേരോടും വിശദീകരണം ചോദിച്ചെങ്കിലും കടുത്ത നടപടി 2 പേരിൽ ഒതുക്കുകയായിരുന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിന്റെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ശൂരനാട് ഏരിയ കമ്മിറ്റിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നുള്ളൂവെന്നും വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണെന്നും കണ്ടാണു സത്യദേവനെതിരായ നടപടി ഒഴിവാക്കിയത്.

വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണമെന്നു ജില്ലാ നേതൃത്വം നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും പ്രധാന ചുമതലക്കാർക്കെതിരെ മാത്രം മതിയെന്നു സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നിർദേശിക്കുകയായിരുന്നു.

