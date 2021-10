അച്ഛനും മകനും കുത്തേറ്റു മരിച്ചു; മകളുടെ ഭർത്താവ് പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൂജപ്പുര മുടവൻമുകളിൽ അച്ഛനും മകനും കുത്തേറ്റു മരിച്ചു. ജംക്‌ഷനു സമീപം വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന സുനിൽ (45), മകൻ അഖിൽ (24) എന്നിവരാണു മരിച്ചത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു സുനിലിന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായ പൂജപ്പുര സ്വദേശി അരുണിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടരയോടെയാണു സംഭവം.

പൊലീസ് പറയുന്നത് : സുനിലിന്റെ മകളും അരുണും തമ്മിൽ ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അരുണിന്റെ ഉപദ്രവത്തെത്തുടർന്ന് പിണങ്ങി മകൾ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം മുടവൻമുകളിലെ വിട്ടിലാണുള്ളത്. ഇന്നലെ രാത്രി മദ്യപിച്ച് ഇവിടെയെത്തിയ അരുൺ ഭാര്യയോട് തന്റെ കൂടെ വരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ ഈ ബന്ധം തുടരാൻ അഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും വിവാഹ മോചന ഹർജി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണെന്നും വീട്ടുകാർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ അരുണും ഇവരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കമായി. തുടർന്നാണ്, കയ്യിൽ കരുതിയിരുന്ന കത്തിയെടുത്ത് അരുൺ ഇരുവരെയും കുത്തിയത്.

സമീപവാസികൾ ഓടിക്കൂടിയതോടെ അരുൺ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ വൈകാതെയെത്തിയ പൊലീസ് സമീപത്തു നിന്നു തന്നെ ഇയാളെ പിടികൂടി. സുനിലിനെയും അഖിലിനെയും 9.30ന് മെഡിക്കൽ കോളജിലെത്തിച്ചെങ്കിലും അവിടെ എത്തും മുൻപ് മരിച്ചു. സുനിൽ ഓട്ടോറിക്ഷാ ഡ്രൈവറാണ്. മൃതദേഹങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കോളജ് മോർച്ചറിയിൽ.

English Summary: Father and son Stabbed to death at Thiruvananthapuram