മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു ഗുരുതര രോഗങ്ങൾക്ക് 5 വർഷം തുടർചികിത്സ

തിരുവനന്തപുരം∙ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾക്കും ഗുരുതരരോഗങ്ങൾക്ക് 5 വർഷത്തേക്കു തുടർചികിത്സ നൽകുന്ന ‘തീരാരോഗ്യം’ പദ്ധതിക്കു ഭരണാനുമതി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ട് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്കു പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയുടെ മാർഗരേഖ തയാറായി. ഇതുവരെ ഒറ്റത്തവണ ചികിത്സാ സഹായം മാത്രമാണു മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കു നൽകിയിരുന്നത്. ഇതിനുളള മാനദണ്ഡങ്ങൾ‍ തന്നെയാകും പുതിയ പദ്ധതിക്കുമെന്നു ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് തയാറാക്കി ഫിഷറീസ് ഡയറക്ടർക്കു സമർപ്പിച്ച മാർഗരേഖയിൽ നിർദേശിക്കുന്നു.

ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞവർ, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ, കരൾ രോഗികൾ, കാൻസർ രോഗികൾ, കിടപ്പു രോഗികൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുള്ളവർ, ഗർഭാശയ രോഗമുള്ളവർ എന്നിവർക്കാണു പദ്ധതിയുടെ സഹായം ലഭിക്കുക. ഒറ്റത്തവണ ചികിത്സാ സഹായം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കും അനുബന്ധ തൊഴിലാളികൾക്കും രണ്ടു തരത്തിലാണു നൽകാറുള്ളതെങ്കിൽ, തീരാരോഗ്യം പദ്ധതിയിൽ ഇരുവർക്കും അനുവദിക്കുന്ന തുകയിൽ തരംതിരിവില്ല.

നിബന്ധനകൾ

ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ മൂന്നു വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത അംഗത്വം, പ്രതിവർഷം 50000 രൂപയിൽ താഴെ കുടുംബവരുമാനം എന്നീ നിബന്ധനകളുണ്ട്. സർക്കാർ, സഹകരണ ആശുപത്രികളിലെയും സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെയും ചികിത്സയ്ക്കാകും സഹായം ലഭിക്കുക.

നിലവിലുള്ള ഒറ്റത്തവണ സഹായ പദ്ധതി ഇങ്ങനെ

∙ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി: ഹൃദ്രോഗം,വൃക്ക രോഗം, കാൻസർ, ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ– 50000 രൂപ. കിടപ്പുരോഗി–12000 രൂപ. മാനസികാരോഗ്യത്തിനുള്ള ചികിത്സ– 5000 രൂപ

∙ അനുബന്ധ തൊഴിലാളി: ഹൃദ്രോഗം, വൃക്കരോഗം, കാൻസർ– 25000 രൂപ (ബ്രെയിൻ ട്യൂമറിന് ഇല്ല). കിടപ്പുരോഗി– 10000 രൂപ. മാനസികാരോഗ്യത്തിനുള്ള ചികിത്സ– 5000 രൂപ. ഗർഭാശയരോഗം– 5000 രൂപ.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 47,66,161 രൂപ ഒറ്റത്തവണ ചികിത്സാ സഹായമായി ബോർഡ് നൽകി. ഈ സഹായ പദ്ധതി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെയാണു തീരാരോഗ്യ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത്. ഇതിന്റെ ചെലവ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വഹിക്കും. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം ഒന്നരക്കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കും.

തീരാരോഗ്യം പദ്ധതിയിൽ ഓരോ വർഷവും അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി തുക

ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞവർ 25,000 രൂപ

ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവർ 50,000

കരൾരോഗം 20,000

കാൻസർ 50,000

കിടപ്പുരോഗികൾ 20,000

ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികളുള്ളവർ 10,000

ഗർഭാശയ രോഗം 10,000

