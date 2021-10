ന്യൂഡൽഹി ∙ കെപിസിസി ഭാരവാഹി പട്ടിക സംബന്ധിച്ചു കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനം വൈകുന്നു. സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ഇ മെയിൽ വഴി അയച്ച പട്ടിക കേരളത്തിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി താരിഖ് അൻവർ പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധിക്ക് കൈമാറിയിട്ടില്ല. അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ കുറിപ്പ് സഹിതമാണു പട്ടിക കൈമാറുക. ലഭിച്ചാലുടൻ സോണിയ അംഗീകാരം നൽകുമെന്നാണു വിവരം. ഈയാഴ്ച തന്നെ പുറത്തിറക്കാനാണു ശ്രമമെന്നു പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary: KPCC list not yet handed over to Sonia Gandhi