കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: കേരളത്തിൽ തുറക്കും, പുതിയ പോർമുഖം

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസിൽ സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ, കേരളത്തിലടക്കം വാശിയേറിയ പോരാട്ടത്തിനു കളമൊരുങ്ങും. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബൂത്തുതലം മുതൽ പിസിസി വരെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പാർട്ടി അംഗത്വമുള്ള ആർക്കും മത്സരിക്കാം. കേരളത്തിൽ നിലവിലെ പിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ. സുധാകരൻ അടക്കം സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടേണ്ടി വരും. സുധാകരന്റെ നേതൃത്വത്തിനെതിരെ എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥികളെ രംഗത്തിറക്കുമോ അതോ സമവായ മാർഗം സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതാകും ഇനിയുള്ള ആകാംക്ഷ.

2017ലെ കണക്കുപ്രകാരം രാജ്യത്തുടനീളം 8,86,358 ബൂത്ത് കമ്മിറ്റികളാണു കോൺഗ്രസിലുള്ളത്. ഇതിലേക്കുള്ള ഭാരവാഹികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആദ്യം നടക്കുക. ആകെയുള്ള ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റികൾ – 9531. ജില്ലാ (ഡിസിസി)/ സിറ്റി കമ്മിറ്റികൾ – 931. ആകെയുള്ള പിസിസി അംഗങ്ങൾ – 12,441. എഐസിസി അംഗങ്ങൾ – 2430. കേരളത്തിൽനിന്ന് 65 എഐസിസി അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. എംപിമാർ എഐസിസി അംഗങ്ങളാണെന്നതിനാൽ, രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള എഐസിസി അംഗമായി പരിഗണിക്കും. രാഹുൽ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റായാൽ, കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള എഐസിസി അംഗം ആ പദവിയിലെത്തുമെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്.

സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു നടത്തിപ്പിനായി സംസ്ഥാനതലങ്ങളിൽ വൈകാതെ കമ്മിറ്റികൾക്കു രൂപം നൽകും. പുതിയ ദേശീയ പ്രസിഡന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം 24 അംഗ പ്രവർത്തക സമിതിയെ തീരുമാനിക്കാൻ അടുത്ത സെപ്റ്റംബർ അവസാനമോ ഒക്ടോബറിലോ പ്ലീനറി സമ്മേളനം ചേരും. സമിതിയിൽ 12 അംഗങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് നാമനിർദേശം ചെയ്യും; ബാക്കിയുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ നിശ്ചയിക്കും.

English Summary: Will groups in Congress join to fight against K. Sudhakaran