വീട് ഒലിച്ചുപോയി; ഉറ്റവരെ ഉരുൾ കവർന്നതറിയാതെ മറിയാമ്മയും കൊച്ചുമകളും

കൂട്ടിക്കൽ ∙ സംഹാരതാണ്ഡവം നടത്തിയ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഉറ്റവർ നഷ്ടപ്പെട്ടതറിയാതെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുകയാണ് മറിയാമ്മയും കൊച്ചുമകൾ ആൻമരിയയും. പ്ലാപ്പള്ളി ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ആൻമരിയയ്ക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടത് അമ്മ സോണിയെയും (45) സഹോദരൻ അലനെയും (8). ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഇവരുടെ വീടടക്കം ഒലിച്ചുപോയി.



സോണിയുടെ ഭർത്താവ് ജോമി, ജോമിയുടെ അമ്മ മറിയാമ്മ, ആൻമരിയ എന്നിവർ അപകടസമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നതിനാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു. ആൻമരിയയ്ക്കൊപ്പം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ആശുപത്രിയിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയതായിരുന്നു മറിയാമ്മ. അപകടത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞ ആശുപത്രി അധികൃതർ ഇവരെ വിവരം അറിയിക്കാതെ അഡ്മിറ്റ്‌ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയായ ജോമിയും സംഭവസമയത്ത് വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു.

English Summary: 2 members in a family dies in landslide at Kottayam Koottickal