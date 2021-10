തകർന്നുവീണത് 25 അടി മതിൽ; ഒന്നും പറ്റാതെ ആറുപേർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പൂജപ്പുര മുടവൻമുഗളിൽ അയൽപക്കത്തെ 25 അടി ഉയരമുള്ള മതിൽ പേമാരിയിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണു വീടു തകർന്നെങ്കിലും പ്രസവിച്ചുകിടന്നിരുന്ന സ്ത്രീയും കുഞ്ഞും ഉൾപ്പെട്ട ആറംഗ കുടുംബം അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾക്കടിയിൽപെട്ട യുവാവിനെയും 80 വയസ്സുള്ള അമ്മൂമ്മയെയും രണ്ടു മണിക്കൂറോളം പണിപ്പെട്ടാണു പുറത്തെടുത്തത്. ഇരുവർക്കും ഗുരുതര പരുക്കുകളില്ല.

ചിറ്റൂർക്കോണം പാലസ് റോഡിലെ ഷീറ്റിട്ട വീടാണു ശനിയാഴ്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ടരയോടെ തകർന്നത്. അയൽവീടിന്റെ 25 അടി ഉയരവും 30 അടി നീളവുമുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സംരക്ഷണ ഭിത്തി കനത്ത മഴയിൽ അപ്പാടെ തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു. താഴെയുള്ള വീടിന്റെ പകുതിയോളം ഇതിനടിയിലായി.

പേരൂർക്കട സ്വദേശി ബിനു (30), ഭാര്യ സന്ധ്യ (23), മകൻ ജിതിൻ (4), 22 ദിവസം പ്രായമുള്ള മകൾ മാളു, സന്ധ്യയുടെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ (26), അമ്മൂമ്മ ലീല (80) എന്നിവരാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. മതിലിടിഞ്ഞുവീണ അടുക്കളയ്ക്കു സമീപമാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണനും ലീലയും കിടന്നിരുന്നത്. മണ്ണു നീക്കം ചെയ്തും കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചു കോൺക്രീറ്റ് പാളികൾ മുറിച്ചു നീക്കിയുമാണു ഫയർഫോഴ്സ് ഇരുവരെയും രക്ഷിച്ചത്.

