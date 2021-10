മോൻസനെ വീണ്ടും കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

കൊച്ചി ∙ വ്യാജ പുരാവസ്തു സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പു കേസിൽ പുരാവസ്തു ഇടപാടുകാരൻ സന്തോഷ് എളമക്കരയുടെ പരാതിയിൽ പ്രതി മോൻസനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും. മ്യൂസിയം നിർമിക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിച്ചു 3 കോടിയുടെ പുരാവസ്തു മോൻസൻ കൈവശപ്പെടുത്തി എന്നാണു പരാതി. പുണ്യപുരാതന വസ്തുക്കൾ എന്നു പറഞ്ഞു പലരെയും കബളിപ്പിച്ചവ അടക്കം മോൻസന്റെ പക്കലുള്ള നല്ലൊരുഭാഗം ഉരുപ്പടികളും നൽകിയതു സന്തോഷാണ്.

പ്രതി മോൻസന് ഒപ്പം ഇരുത്തി സന്തോഷിനെ അന്വേഷണ സംഘം ചോദ്യംചെയ്തു പരാതിയിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പരിശോധിച്ചിരുന്നു. സന്തോഷിനു പണം നൽകാനുള്ള കാര്യം മോൻസനും സമ്മതിച്ചു. മോൻസനുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ട വിഐപികൾ, സംഘടനാ ഭാരവാഹികൾ, പൊതുപ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ പട്ടിക അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ചു. ഇതിൽ മോൻസന്റെ ഇടപാടുകളിൽ പങ്കാളിത്തമുള്ളവരെ ചോദ്യം ചെയ്യും.

പൊതുപരിപാടികളിൽ പ്രശംസിച്ചും പുകഴ്ത്തിയും സംസാരിക്കുന്നവർക്കു വിലകൂടിയ ഉപഹാരങ്ങളും പണവും നൽകുന്ന പതിവും മോൻസനുണ്ടായിരുന്നു. ചടങ്ങുകളിൽ മുഖ്യപ്രസംഗകരായി എത്തുന്നവരെ മുൻകൂട്ടി സ്വാധീനിച്ചു ‘പ്രശംസ’ ഉറപ്പിക്കാനും മോൻസൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു.

