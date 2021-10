എൻ. പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി ശബരിമല മേൽശാന്തി; മാളികപ്പുറത്ത് ശംഭു നമ്പൂതിരി

ശബരിമല ∙ മാവേലിക്കര കണ്ടിയൂർ നീലമന ഇല്ലം (കളീക്കൽ മഠം) എൻ. പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി (49)യെ ശബരിമലയിലും കോഴിക്കോട് പന്നിയങ്കര കല്ലായി ഋഷിനിവാസിൽ കുറുവക്കാട് ഇല്ലത്ത് ശംഭു നമ്പൂതിരി (49)യെ മാളികപ്പുറത്തും പുതിയ മേൽശാന്തിമാരായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. തുലാമാസ പുലരിയിൽ സന്നിധാനത്തു നടന്ന നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഇരുവരെയും കണ്ടെത്തിയത്.

തട്ടാരമ്പലം കളീക്കൽ മഠത്തിൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും സുഭദ്ര അന്തർജനത്തിന്റെയും മകനായ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി ശബരിമലയിലെ ആദ്യത്തെ പുറപ്പെടാശാന്തിയായിരുന്ന എൻ. ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരിയുടെ അനുജനാണ്.

തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൽ മാവേലിക്കര ഏവൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിയാണിപ്പോൾ. ഭാര്യ കോട്ടയം ചെങ്ങളം പൈവള്ളിക്കൽ ഇല്ലം ഉമാദേവി അന്തർജനം. മക്കൾ: നാരായണൻ നമ്പൂതിരി, വിഷ്ണു നമ്പൂതിരി.

പയ്യന്നൂർ ചെറുതാഴം അതിയടം കുറുവക്കാട് ഇല്ലത്ത് പരേതരായ കെ. നാരായണൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും കെ. സരസ്വതി അന്തർജനത്തിന്റെയും മകനാണ് ശംഭു നമ്പൂതിരി.

21 വർഷമായി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കോഴിക്കോട് കണ്ണഞ്ചേരി മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിലെ മേൽശാന്തിയാണ്. ഭാര്യ കോറോം കിഴക്കേക്കര നടുവിൽ മാങ്കുളത്തില്ലത്ത് കെ.എം. ഗൗരി അന്തർജനം. മക്കൾ: ഋഷികേശ്, ആദിത്യൻ.

