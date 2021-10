മഴ കനക്കുമെന്ന് പ്രവചനം; അണക്കെട്ടുകൾ തുറക്കാൻ കാരണം ‘പ്രളയപാഠം’

തിരുവനന്തപുരം ∙ മഴ കനക്കുമെന്ന പ്രവചനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡാമുകൾ തുറന്നു ജലനിരപ്പു കുറയ്ക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് 2018 ലെ മഹാപ്രളയകാലത്തെ പിഴവ് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനാണ്. വെള്ളം തുറന്നുവിടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കെഎസ്ഇബിയും ജലസേചന വകുപ്പും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ 36 മണിക്കൂറിനു മുൻപ് അക്കാര്യം അറിയിച്ച് അനുമതി വാങ്ങണമെന്ന നിബന്ധന ഇത്തവണ പാലിച്ചു. എന്നാൽ, അനുമതിക്കു മുൻപ് പുഴകളിലും തോടുകളിലും വെള്ളം എത്രത്തോളം ഉയരുമെന്നു കണക്കാക്കി തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ അറിയിക്കണമെന്ന നിർദേശം പലയിടത്തും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല.

ഡാമുകൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ തുറന്നതാണ് 2018 ലെ മഹാപ്രളയത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന ആരോപണം പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സർക്കാർ ഇതു തള്ളി. എന്നാൽ, ഡാമുകളിലെ വെള്ളം കൈകാര്യം ചെയ്തതിലെ വീഴ്ചയാണു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ രൂക്ഷത വർധിപ്പിച്ചതെന്ന് കൺട്രോളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ബെംഗളൂരുവിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതോടെ സർക്കാർ പ്രതിരോധത്തിലായി. മഴയോ ഡാമുകളിലേക്കെത്തുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവോ സംബന്ധിച്ചു മുന്നറിയിപ്പുകൾ ലഭ്യമായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. പ്രളയകാലത്ത് അണക്കെട്ടുകളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ ഫലപ്രദമായിരുന്നില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതി നിയോഗിച്ച അമിക്കസ് ക്യൂറിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

ഡാമുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തതിലെ വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാൻ 2018 ലെ ദുരന്തത്തിനു ശേഷം സർക്കാർ കെഎസ്ഇബിക്കും ജലസേചന വകുപ്പിനും കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എല്ലാ ഡാമുകൾക്കും റൂൾ കർവ് തയാറാക്കി.

ഡാം തുറക്കാൻ സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റി നിശ്ചയിച്ച നിബന്ധനകൾ

∙ അണക്കെട്ടുകളിലെ വെള്ളം തുറന്നുവിടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ കെഎസ്ഇബിയും ജലസേചന വകുപ്പും 36 മണിക്കൂറിനു മുൻപ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ അറിയിച്ച് അനുമതി വാങ്ങണം. കലക്ടറുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഡാമുകൾ തുറന്നു വിടരുത്.

∙ ഡാം തുറന്നാൽ വെള്ളം ഒഴുകിയെത്തുന്ന മേഖലയിലെ തദ്ദേശസ്ഥാപന മേധാവികളെ 24 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും അറിയിക്കണം. അപകടമേഖലയിലെ ജനങ്ങളെ 15 മണിക്കൂർ മുൻപെങ്കിലും ലൗഡ് സ്പീക്കറിലൂടെ വിവരം അറിയിക്കണം.

∙ ജില്ലാതല എമർജൻസി സെന്ററുകളിൽ ജലസേചന വകുപ്പിലെ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറെ 24 മണിക്കൂറും നിയോഗിക്കണം. ജില്ലയിലെ മഴയെക്കുറിച്ചും പുഴകളിലെയും അണക്കെട്ടുകളിലെയും ജലനിരപ്പിനെക്കുറിച്ചും ദിവസവും ഇദ്ദേഹം റിപ്പോർട്ട് നൽകണം.

∙ മലയോര ജില്ലകളിലെ എമർജൻസി സെന്ററുകളിൽ ഭൂജല വകുപ്പിലെയോ ജിയോളജി വകുപ്പിലെയോ വിദഗ്ധനെ 24 മണിക്കൂറും നിയോഗിക്കണം. മഴയുടെ തോതനുസരിച്ചു മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്.

വേലിയിറക്കവും നോക്കി

അറബിക്കടലിലെ വേലിയിറക്കത്തിന്റെ സമയം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടു തുറക്കാൻ സമയം നിശ്ചയിച്ചത്. ഇന്നു രാവിലെ 6നും വൈകിട്ടു നാലിനുമാണു വേലിയിറക്കം. രാവിലെ 11.45നും അർധരാത്രി 12നുമാണു വേലിയേറ്റം. ഇന്ന് അമാവാസി കൂടിയായതിനാൽ വേലിയിറക്കവും വേലിയേറ്റവും പതിവിലും ശക്തമായിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താണ് രാവിലെ 11നു ഡാം തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 4 – 5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വെള്ളം അറബിക്കടലിൽ ഒഴുകിയെത്തുമെന്നാണു കണക്കുകൂട്ടൽ.

റൂൾ കർവ്?



കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ അണക്കെട്ടിൽ നിലനിർത്തേണ്ട ജലത്തിന്റെ അളവാണ് റൂൾ കർവ്. ഓരോ അണക്കെട്ടിനും റൂൾ കർവ് വ്യത്യസ്തമാണ്. കേന്ദ്ര ജലകമ്മിഷന്റെ വിദഗ്ധസമിതിയാണു റൂൾ കർവ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിശ്ചിത സമയത്ത് ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ്, ഡാമിലേക്ക് എത്തിയ ജലത്തിന്റെ അളവ്, വൃഷ്ടിപ്രദേശത്തെ മഴ, ബാഷ്പീകരണ തോത്, വൈദ്യുത ഉൽപാദനം തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാണു റൂൾ കർവ് തയാറാക്കുന്നത്. അതതു ദിവസങ്ങളിൽ ഡാമിൽ സംഭരിക്കാവുന്ന പരമാവധി വെള്ളത്തിന്റെ അളവും നീല, ഓറഞ്ച്, റെഡ് അലർട്ടുകൾ കൊടുക്കേണ്ട സമയവും റൂൾ കർവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കും.

