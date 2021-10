പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കൽ: ഈയാഴ്ച തീരുമാനമുണ്ടാകും

തിരുവനന്തപുരം∙ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചു സർക്കാർ ഈയാഴ്ച അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കും. താൽക്കാലിക അഡീഷനൽ ബാച്ചുകൾ, സീറ്റുകളിൽ ആനുപാതിക വർധന എന്നീ നിർദേശങ്ങളാണു മുന്നിലുള്ളത്. രണ്ടാംഘട്ട അലോട്മെന്റിലെ 85% സീറ്റുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ പ്രവേശനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. 21 വരെയാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള സമയം. അതിനു ശേഷം എത്ര പേർക്ക് സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്നതു പരിഗണിച്ചാകും തീരുമാനം. വർധിപ്പിക്കുന്ന സീറ്റുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് 26നു പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.



ഒട്ടേറെ കുട്ടികൾക്കു സീറ്റ് ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ താൽക്കാലിക അഡീഷനൽ ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കുകയാണു സർക്കാരിനു മുന്നിലുള്ള ഒരു നിർദേശം. സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തവരുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിൽ നിലവിലെ സീറ്റുകളിൽ ആനുപാതിക വർധന അനുവദിക്കും. 2012 ൽ സയൻസ് ബാച്ചുകളിൽ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 63 ആയും ഹ്യുമാനിറ്റീസ് കൊമേഴ്സ് ബാച്ചുകളിൽ 68 ആയും വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. 10% മുതൽ 20% വരെ വർധനയിലൂടെ തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിൽ ഒരു ബാച്ചിൽ 60 പേരെയും മറ്റു ജില്ലകളിൽ 55 പേരെയുമാണു നിലവിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇനിയും കൂട്ടിയാൽ ക്ലാസ് മുറികളിലെ സ്ഥലസൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും.

താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അപേക്ഷകരുടെ എണ്ണവും ബാക്കിയുള്ള സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും കണക്കാക്കിയാകും തീരുമാനം.

മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണു സീറ്റ് ലഭിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ ബാക്കിയുള്ളതെന്നാണു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. കമ്യൂണിറ്റി, സ്പോർട്സ് ക്വോട്ടകളിൽ ബാക്കി വരുന്ന സീറ്റുകൾ കൂടി സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റിനു പരിഗണിക്കുന്നതിനാൽ മറ്റു ജില്ലകളിൽ കാര്യമായ പ്രയാസമുണ്ടാകില്ലെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു.

രണ്ട് അലോട്മെന്റിലായി 2,70,188 സീറ്റുകളിൽ 2,69,533 എണ്ണത്തിലാണു പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. കമ്യൂണിറ്റി, മാനേജ്മെന്റ് ക്വോട്ടകൾ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ സീറ്റുകൾ 3,94,457 ആകും.

ഇരട്ട അപേക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ 4,25,730 പേരാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ തീരുമാനം നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകേണ്ടെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. നടപ്പു സമ്മേളനത്തിൽ 3 തവണ പ്രതിപക്ഷം ഈ പ്രശ്നം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. സീറ്റ് ക്ഷാമം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്ന് ഇടതു മുന്നണിയിലും ആവശ്യമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

സ്കൂളുകളിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്ക് ഓപ്പൺ സ്കൂൾ (സ്കോൾ കേരള) സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിലും രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർഥികളും വിമുഖരാണ്.

English Summary: Plus one seats to increase in Kerala