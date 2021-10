8 ജില്ലകൾക്ക് സഹായം; 4.75 കോടി രൂപ

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്രകൃതി ക്ഷോഭം നേരിടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കായി 8 ജില്ലകൾക്കു 4.75 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. കൂടുതൽ സഹായം ഇന്നു മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിക്കും.

പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകൾക്ക് ഒരു കോടി വീതവും തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകൾക്ക് 50 ലക്ഷം വീതവും നൽകും. കൊല്ലത്തിന് 25 ലക്ഷം അനുവദിച്ചു. ദുരന്തനിവാരണ നിധിയിൽ നിന്നാണു പണം നൽകുക.

മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു 4 ലക്ഷം വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. വീടും ജീവനോപാധിയും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ധനസഹായം മന്ത്രിസഭയാണു തീരുമാനിക്കുക.

200 കോടിയുടെ കൃഷി നാശം

ആലപ്പുഴ ∙ പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 200 കോടി രൂപയുടെ കൃഷി നഷ്ടമുണ്ടായെന്നു മന്ത്രി പി.പ്രസാദ്. അർഹരായ കർഷകർക്കു നഷ്ടപരിഹാര വിതരണം വേഗത്തിലാക്കാനായി ഇന്നലെ അവധി ദിനത്തിലും പ്രവർത്തിച്ച് കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോടു നിർദേശിച്ചിരുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

കൃഷിനഷ്ടം പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോടു സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെടും. കേരളത്തിന് പാക്കേജ് അത്യാവശ്യമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Financial help for 8 districts