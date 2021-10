‘പത്മ’ മാതൃകയിൽ കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾ; സമർപ്പണം നവംബർ 1 ന്

തിരുവനന്തപുരം∙ വിവിധ മേഖലകളിലെ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കു വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മാതൃകയിൽ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ കേരള പുരസ്കാരങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

‘കേരള ജ്യോതി’, ‘കേരള പ്രഭ’, ‘കേരള ശ്രീ’ എന്നിങ്ങനെ 3 വിഭാഗങ്ങളിലാവും പുരസ്കാരം. എണ്ണവും വിവരവും വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിലിൽ പൊതുഭരണ വകുപ്പ് നാമനിർദേശങ്ങൾ ക്ഷണിക്കും. കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ 1 ന് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കും. രാജ്ഭവനിലെ ചടങ്ങിൽ ഇവ സമ്മാനിക്കും.

കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം ഒരാൾക്കും കേരള പ്രഭ പുരസ്കാരം രണ്ടു പേർക്കും കേരളശ്രീ പുരസ്കാരം 5 പേർക്കും നൽകും. പ്രാഥമിക സമിതിയുടെയും രണ്ടാം ഘട്ട പരിശോധനാ സമിതികളുടെയും വിലയിരുത്തലിനു ശേഷമാകും അവാർഡ് സമിതി പുരസ്കാരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക.

