ക്ലാസിനിടെ പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രം പകർത്തി അശ്ലീല സൈറ്റിലിട്ടു; വിദ്യാർഥി അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഓൺലൈൻ ക്ലാസി‍നിടെ സഹപാഠികളായ വിദ്യാർഥിനികളുടെയും അധ്യാപികമാ‍രുടെയും ചിത്രം പകർത്തി അശ്ലീല സൈറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിയെ സൈബർ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ക്ലാസിലെ 40 വിദ്യാർഥിനികളുടെയും 5 അധ്യാപികമാ‍രുടെയും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയാണ് ഇവരെ അപകീർത്തിപ്പെടു‍ത്തിയത്. വഴക്കു പറഞ്ഞതിന് അധ്യാപകനെ കൊല്ലുമെന്നു ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തി‍യതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

പേരു വെളിപ്പെടുത്താതെ അപരിചിതരുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കനേഡിയൻ ഡേറ്റിങ് സൈറ്റിലൂ‍ടെയാണ് വിദ്യാർഥി ഇതു ചെയ്തത്. ഓൺലൈൻ ക്ലാസിനി‍ടെ ചിത്രങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ഷോട്ടാ‍യി പകർത്തി. ഇതിനു ശേഷം അശ്ലീല കമന്റുകൾ ചേർത്ത് എഡി‍റ്റ് ചെയ്ത് ഇതേ വിദ്യാർഥിനികൾ ചെയ്തതെന്നു തോന്നിപ്പിക്കും വിധം സൈറ്റിൽ പോസ്‍റ്റ് ചെയ്തു. മൊബൈൽ നമ്പറും ചേർത്തു.

അജ്ഞാതരായ പലരിൽ നിന്നും അശ്ലീല സന്ദേശങ്ങളും ഭീഷണിയും ഫോണിലൂടെ വിദ്യാർഥിനികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും നിരന്തരം ലഭിച്ചതോടെയാണ് സൈബർ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ലാത്ത വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നു കുറ്റവാളിയെ കണ്ടെത്തുന്ന‍തിനായി രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ പൊലീസ് ഒട്ടേറെ നെറ്റ് വർക്കുകളും ഫോണുകളും നിരീ‍ക്ഷിച്ചു. തുടർന്നാണ് വിദ്യാർഥിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോണും പിടിച്ചെടുത്തു. സഹപാഠികളുടെ ചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ തെളിവു ലഭിച്ചു.

English Summary: Plus one student under arrest