ചെല്ലാനം: ട്വന്റി 20– കോൺഗ്രസ് സഖ്യം അധികാരത്തിലേക്ക്

കൊച്ചി ∙ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിൽ ചെല്ലാനം ട്വന്റി20– കോൺഗ്രസ് സഖ്യം അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ എൽഡിഎഫിന് അധികാരം നഷ്ടമായപ്പോൾ യുഡിഎഫ് ഭരിച്ചുവന്ന പൈങ്ങോട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ എൽഡിഎഫ് പ്രസിഡന്റ് അധികാരത്തിലേറി.

ചെല്ലാനം പഞ്ചായത്തിൽ 21 അംഗ സമിതിയിൽ എൽഡിഎഫിന് ഒൻപതും െചല്ലാനം ട്വന്റി20യ്ക്ക് എട്ടും യുഡിഎഫിനു നാലും അംഗങ്ങളാണുണ്ടായിരുന്നത്. യുഡിഎഫും ട്വന്റി20യും ചേർന്നു പ്രസിഡന്റ് കെ. ഡി. പ്രസാദിനെതിരെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.എ.മാർഗരറ്റിനെതിരെയ‌‌ും അവിശ്വാസം അവതരിപ്പിച്ചതു പാസായി. ട്വന്റി20യ്ക്കു പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം നൽകാനാണ് ധാരണ.

ഡീൻ ക‌ുര്യാക്കോസ് എംപിയുടെയും മാത്യു കുഴൽനാടൻ എംഎൽഎയുടെയും ജന്മനാടായ പൈങ്ങോട്ടൂരിൽ യുഡിഎഫ് ഭരണസമിതിക്കെതിരെ എൽഡിഎഫ് അവതരിപ്പിച്ച അവിശ്വാസം നേരത്തേ തന്നെ പാസായിരുന്നു. ഇന്നലെ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫിലെ സീമ സിബി പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 13 അംഗ ഭരണ സമിതിയിൽ സീമയ്ക്ക് 7 വോട്ടു ലഭിച്ചു.

English Summary: Twenty20 - Congress alliance to get power in chellanam