കോൺഗ്രസ് പട്ടിക: മുറുമുറുപ്പുണ്ട്; മുഷിയാനില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോൺഗ്രസ് ഭാരവാഹിപ്പട്ടികയുടെ കാര്യത്തിൽ മുറുമുറുപ്പുണ്ടെങ്കിലും എ, ഐ ഗ്രൂപ്പുകൾ പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിനില്ല. നിർദേശിച്ച പലരും പട്ടികയിൽ വന്നതിൽ അവർ ആശ്വാസത്തിലാണ്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ പട്ടിക ഇനിയും സമ്പുഷ്ടമായേനെ എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. തങ്ങളെ പൂർണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാൻ പുതിയ നേതൃത്വം തയാറാകുന്നില്ലെന്ന പരാതിയും തുടരുന്നു.

പരസ്യ പ്രതികരണത്തിലൂടെ, ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്ന ആക്ഷേപം ചാർത്താൻ നിന്നു കൊടുക്കേണ്ട എന്ന തീരുമാനത്തിലാണ് എയും ഐയും. പറയാനുള്ളതു പാർട്ടി വേദിയിൽ പറയും. ബാക്കി സംഘടനാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ‍ നോക്കാം എന്നതാണു നിലപാട്.

നാനൂറോളം പേരുണ്ടായിരുന്ന നിർവാഹകസമിതി നൂറിൽത്താഴെ പേരിലേക്കു ചുരുക്കേണ്ടി വന്നതിലെ പരിമിതിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിച്ചാൽ പാർട്ടിയോടു പരമാവധി നീതി പുലർത്തി എന്നാണ് കെ.സുധാകരനും വി.ഡി.സതീശനും അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഗ്രൂപ്പുകൾ നിർദേശിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ മാത്രം ആരെയും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ഭാരവാഹികളിൽ വി.പി.സജീന്ദ്രൻ, ജി.പ്രതാപവർമ തമ്പാൻ, സോണി സെബാസ്റ്റ്യൻ, ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്, സി.ചന്ദ്രൻ, അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് തുടങ്ങിയവർ എ വിഭാഗം നിർദേശിച്ചവരാണ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റായ എൻ.ശക്തനെ പാർട്ടിയിൽ സജീവമാക്കാനും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കു താൽപര്യമുണ്ടായി. എ.എ.ഷുക്കൂർ, എസ്.അശോകൻ, ടി.യു.രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ.എ.തുളസി, എം.എം.നസീർ തുടങ്ങിയവരെ ചെന്നിത്തലയും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ഭാരവാഹികളിൽ പത്തോളം പേർ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാലിന്റെ നോമിനികളാണെന്ന് എയും ഐയും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്ന ചിലർ ഇപ്പോൾ അതേ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വേണുഗോപാലിന്റെയും സതീശന്റെയും സുധാകരന്റെയും വിശ്വാസം പിടിച്ചു പറ്റുന്ന നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എയിലുള്ള ചിലരും ഗ്രൂപ്പു കൂറ് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു തന്നെ പുതിയ നേതൃത്വവുമായി നല്ല സമ്പർക്കത്തിലുമാണ്. പി.ടി.അജയ്മോഹനു വേണ്ടി ചെന്നിത്തല അവസാനം വരെ വാദിച്ചെങ്കിലും ഗ്രൂപ്പു യോഗങ്ങൾ പരക്കെ വിളിക്കാൻ നോക്കിയെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കി.

നേരത്തേ കെപിസിസി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവച്ച ചരിത്രമുള്ള കെ.ജയന്തിനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാക്കിയതു പലർക്കും രുചിച്ചിട്ടില്ല. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ടി.സിദ്ദിഖ് തന്നെ എതിർപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടും തന്റെ അനുയായിയെ കൈവിടില്ലെന്ന സുധാകരന്റെ വാശി ജയന്തിനു സഹായകരമായി. മലപ്പുറത്തുനിന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗമായ അലിപ്പറ്റ ജമീല അപ്രതീക്ഷിതമായി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പദത്തിലേക്ക് ഉയർന്നതും കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെയാണ്. വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റുമാരായോ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരായോ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റുമാരായോ വനിതകൾ ഇല്ലെന്ന പരാതി ശക്തമാണ്. പട്ടികവിഭാഗ പ്രാതിനിധ്യവും ഉദ്ദേശിച്ച നിലയിൽ ഉണ്ടായില്ല.

പട്ടികയോട് ഇതുവരെ പരസ്യമായി അതൃപ്തി പറഞ്ഞത് കെ.മുരളീധരൻ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ച മരിയാപുരം ശ്രീകുമാറിനെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആക്കിയശേഷവും പരാതിപ്പെട്ടത് നേതൃത്വത്തിനു രസിച്ചിട്ടില്ല. നിർവാഹക സമിതിയിലേക്കു പറഞ്ഞ പേരുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതാണു മുരളിയുടെ പരിഭവത്തിനു കാരണം.

