വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ബസ് ഓടിച്ചിറക്കിയ സംഭവം: ജയദീപിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ്

ഈരാറ്റുപേട്ട ∙ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഇറക്കിയ ഈരാറ്റുപേട്ട ഡിപ്പോയിലെ ഡ്രൈവർ ജയദീപ് സെബാസ്റ്റ്യനെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. പ്രളയജലത്തിൽ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ബസ് ഓടിച്ചിറക്കി നഷ്ടം വരുത്തിയെന്ന കെഎസ്ആർടിസി യൂണിറ്റ് മാനേജരുടെ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനു ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് കേസ്. കെഎസ്ആർടിസിക്ക് 5,33,000 നഷ്ടം വരുത്തിയെന്നാണ് പരാതി. പ്രതിദിനം ഏതാണ്ട് 12,000 രൂപ വരുമാനമുണ്ടായിരുന്ന ബസാണ് ഇത്. ബസിന്റെ എൻജിനുള്ളിൽ വെള്ളം കയറിയിരുന്നു. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി 3.5 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നാണു വർക്‌ഷോപ് വിഭാഗം നൽകിയ റിപ്പോർട്ട്. 15 ദിവസത്തെ വരുമാനവും കൂടി പരിഗണിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാണ് പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ 16ന് ആണ് സംഭവം. പൂഞ്ഞാർ പള്ളിക്കു മുൻപിലെ വെള്ളക്കെട്ടിലേക്കാണ് 14 യാത്രക്കാരുമായി ജയദീപ് ബസ് ഓടിച്ചത്. മുണ്ടക്കയത്തു നിന്ന് ഈരാറ്റുപേട്ടയിലേക്കു പോകുകയായിരുന്ന ബസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചിറക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചതോടെ മന്ത്രിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം ജയദീപിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കെഎസ്ആർടിസിയെ പരിഹസിച്ചു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ജയദീപ് പോസ്റ്റിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ജയദീപിന്റെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നതിനു മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പ് നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗണിച്ച് ബസ് വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുകയായിരുന്നെന്ന മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്നാണു ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കാനുള്ള നടപടി തുടങ്ങിയത്. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചതിനും ഇപ്പോൾ ജയദീപിനെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Case against KSRTC driver who suspended for running bus in water logged road