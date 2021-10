ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്: ഹൈക്കോടതി വിധി അശാസ്ത്രീയമെന്ന് കേരളം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന ഹൈക്കോടതി വിധി അശാസ്ത്രീയവും യുക്തിരഹിതവുമാണെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രത്യേകാനുമതി ഹർജി നൽകി. വിധി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സ്കോളർഷിപ്പുകളുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണു ഹൈക്കോടതി വിധിയെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വേണ്ടി സ്റ്റാൻഡിങ് കൗൺസൽ സി.കെ. ശശി ഫയൽ ചെയ്ത ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

സച്ചാർ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മു‍സ്‍ലിം പെൺകുട്ടികൾക്കു സ്കോളർഷിപ് അനുവദിക്കുന്നതെന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കേരള ഹൈക്കോടതി വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. ക്രൈസ്തവരുടെയും മറ്റു വിഭാഗങ്ങളുടെയും പിന്നാക്കാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചു പഠനം നടക്കുന്നതേയുള്ളു. റിപ്പോർട്ട് വരും മുൻപുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് ഗുണഭോക്തൃ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പരാജയപ്പെടുത്തുകയും അനർഹർക്കും ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും. ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നാക്കാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച ജസ്റ്റിസ് ജെ. ബി. കോശി സമിതി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചശേഷം ആനുപാതിക സ്കോളർഷിപ് അനുവദിക്കാൻ തയാറാണെന്നും കേരളം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

മുസ്‍ലിം സമുദായത്തിലെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ സംബന്ധിച്ചു സച്ചാർ കമ്മിറ്റി ശുപാർശകൾ നൽകുകയും ഇതു നടപ്പാക്കുന്നതിനു പാലോളി കമ്മിറ്റി പഠനം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സമുദായത്തിന്റെ പിന്നാക്കാവസ്ഥ ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു പാലോളി കമ്മിറ്റിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ. വിദ്യാഭ്യാസ പിന്നാക്കാവസ്ഥ വച്ചുള്ള തരംതിരിവ് ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ഉപ തരംതിരിവല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന തുല്യതയുടെ പ്രശ്നം ഇതിൽ ഉദിക്കുന്നില്ലെന്നും കേരളം ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

പഠനം നടത്താതെ ഹൈക്കോടതി വിധിപ്രകാരം, ജനസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും സ്കോളർഷിപ് നൽകിയാൽ യോഗ്യതയില്ലാത്തവർക്കും സ്കോളർഷിപ് ലഭിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നും ഇതു സ്കോളർഷിപ്പിന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യങ്ങളെ തകർക്കില്ലേ എന്നും കേരളം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആശങ്ക ഉന്നയിച്ചു.

