വേഗ റെയിലിന് ചുവപ്പു സിഗ്നൽ; വിദേശ വായ്പയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം

ന്യൂഡൽഹി ∙ തിരുവനന്തപുരം– കാസർകോട് സിൽവർലൈൻ വേഗ റെയിൽ (കെ–റെയിൽ) പദ്ധതിക്കുള്ള വിദേശ വായ്പയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. അന്തിമാനുമതി വേഗത്തിലാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചർച്ചയ്ക്കെത്തിയപ്പോഴാണു റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. അന്തിമാനുമതി വേണമെങ്കിൽ പദ്ധതി ലാഭകരമാകുമെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും അറിയിച്ചു.

33,700 കോടി രൂപയാണ‌ു വിദേശവായ്പ വേണ്ടത്. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രാലയം വഴി അപേക്ഷയും നൽകി. ഉത്തരവാദിത്തമേറ്റെടുക്കാനാവില്ലെന്നു കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇത് ഏറ്റെടുക്കാനാവുമോയെന്നു പരിശോധിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. തുടർചർച്ചകളും നടത്തും.

ലാഭകരമല്ലെന്നു വിലയിരുത്തുന്ന പദ്ധതിക്കു റെയിൽവേ അനുമതി നൽകുമോയെന്നതാണു മുഖ്യ വിഷയം. വേഗ റെയിലിൽ മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്റർ വേഗമാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിലും വേഗത്തിൽ ഇപ്പോൾ പല ട്രെയിനുകളും രാജ്യത്ത് ഓടുന്നുണ്ട്.

കേന്ദ്രവിഹിതമായി 2150 കോടി രൂപയും 975 കോടി രൂപ വിലയുള്ള 185 ഹെക്ടർ റെയിൽവേ ഭൂമിയും കിട്ടുമെന്നാണു കേരളം കണക്കാക്കിയത്. 2150 കോടി നൽകുന്നതുപോലും പ്രായോഗികമല്ലെന്നാണു നിതി ആയോഗിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഭൂമി നൽകുന്നതിൽ റെയിൽവേക്കു താൽപര്യമില്ല. ഭൂമി ഉപയോഗിച്ചു വരുമാനം കൂട്ടാൻ റെയിൽവേ തന്നെ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. പദ്ധതിയുടെ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാനാകില്ലെന്നു ധനമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള സാമ്പത്തികകാര്യ വകുപ്പും അറിയിച്ചിരുന്നു. മൊത്തം 63,941 കോടി രൂപയാണു സംസ്ഥാനം ചെലവു കണക്കാക്കുന്നതെങ്കിലും 2.10 ലക്ഷം കോടി വേണ്ടിവരുമെന്നാണു നിതി ആയോഗിന്റെ കണക്ക്.

രൂപരേഖ പുതുക്കേണ്ടി വരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ രൂപരേഖ പുതുക്കേണ്ടി വരും. പദ്ധതി ലാഭമാകുമെന്നു ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന നിർദേശങ്ങളും വേണ്ടിവരും. ബാധ്യത സംസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകിയാലും പ്രായോഗികത കേന്ദ്രം വിലയിരുത്തും. യാത്രാ വരുമാനത്തിനു പുറമേ ചരക്കുഗതാഗതം, സർക്കാർ– സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള സ്റ്റേഷൻ വികസനം തുടങ്ങിയവയിലൂടെ വരുമാനം കണ്ടെത്താനുള്ള വഴികളാകും കേരളം അവതരിപ്പിക്കുക.

