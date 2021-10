6 മാസത്തിനു ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് തിയറ്ററുകൾ തുറക്കുന്നു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ സിനിമാ തിയറ്ററുകൾ തിങ്കളാഴ്ച തുറക്കും. തിയറ്റർ ഉടമകളും സിനിമാ സംഘടനകളും ഉന്നയിച്ച ആവശ്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പു മന്ത്രിമാരുമായി ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കാമെന്നു മന്ത്രി സജി ചെറിയാൻ ചർച്ചയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തെ ത്തുടർന്നു കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 18ന് അടച്ച തിയറ്ററുകൾ 6 മാസത്തിനു ശേഷമാണു തുറക്കുന്നത്. 50% സീറ്റുകളിലാകും പ്രവേശനം. ജീവനക്കാരടക്കം എല്ലാവരും 2 ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ എടുത്തിരിക്കണം. 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവർക്കു പ്രവേശനമില്ല.

സിനിമാ ടിക്കറ്റുകൾക്കു ജിഎസ്ടിക്കു പുറമേ ഏർപ്പെടുത്തിയ 5% വിനോദനികുതി ഒഴിവാക്കുക, തിയറ്റർ പ്രവർത്തിക്കാത്ത മാസങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി നിരക്കിലും കെട്ടിടനികുതിയിലും ഇളവു നൽകുക എന്നിവയാണു സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ച പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ. ഇവ സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കാൻ സാംസ്കാരിക പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി റാണി ജോർജിനെ മന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തി.

ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി ചെയർമാൻ കമൽ, കേരള ഫിലിം ചേംബർ പ്രസിഡന്റ് ജി.സുരേഷ് കുമാർ, സെക്രട്ടറി ബി.ആർ.ജേക്കബ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അനിൽ വി.തോമസ്, ഫിലിം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് എം.രഞ്ജിത്ത്, ട്രഷറർ ബി.രാകേഷ്, ഫെഫ്ക പ്രസിഡന്റ് സിബി മലയിൽ, വർക്കിങ് സെക്രട്ടറി സോഹൻ സീനുലാൽ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് സിയാദ് കോക്കർ, ഫിയോക് പ്രസിഡന്റ് വിജയകുമാർ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സോണി തോമസ്, എക്സിബിറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹികളായ നന്ദകുമാർ, ലിബർട്ടി ബഷീർ, എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ഷാജി വിശ്വനാഥ്, കെഎസ്എഫ്ഡിസി എംഡി എൻ.മായ എന്നിവരാണു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തത്.

