സ്വർണക്കടത്ത്: 2 പേർ കൂടി അറസ്റ്റിൽ

കരിപ്പൂർ ∙ കാബിൻ ക്രൂ ഉൾപ്പെടെ 3 പേർ റിമാൻഡിലായ സ്വർണക്കടത്തു കേസിൽ 2 പേർകൂടി അറസ്റ്റിൽ. പിന്നിൽ കണ്ണൂർ, കാസർകോട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വൻ സ്വർണക്കടത്തു സംഘമെന്നു വിവരം. നേരത്തേ സ്വർണം കൈപ്പറ്റാൻ എത്തി പിടിയിലായ നൗഫലിന്റെ സഹോദരൻ വി.ജുനൈവ് (22), വിമാനത്തിൽ സ്വർണം കൊണ്ടുവന്ന കാസർകോട് സ്വദേശി അഹമ്മദ് ഷബീർ (33) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവരെ പിന്നീട് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. മറ്റു ചിലർ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിരീക്ഷണത്തിലാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം ഊർജിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടുതൽ പേർ പിടിയിലാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഡിആർഐ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

വിമാനത്തിൽ ഭക്ഷണമെത്തിച്ച കേറ്ററിങ് ട്രോളിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു പുറത്തുകടത്തിയ 61.89 ലക്ഷം രൂപയുടെ 1.283 കിലോഗ്രാം സ്വർണമാണു ഡിആർഐ (ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് റവന്യു ഇന്റലിജൻസ്) പിടികൂടിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഷാർജയിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിലെ കാബിൻ ക്രൂ പെരിന്തൽമണ്ണ വെട്ടത്തൂർ സ്വദേശി പി.കെ.അൻസാർ, വിമാനത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണമൊരുക്കുന്ന കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരൻ കാസർകോട് സ്വദേശി അഹമ്മദ് ജംഷീർ, സ്വർണം കൈപ്പറ്റാൻ എത്തിയ കണ്ണൂർ പാലാ സ്വദേശി വി.നൗഫൽ എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു.

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലെ ചില കരാർ തൊഴിലാളികളെയും താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കള്ളക്കടത്തു സംഘങ്ങൾ സ്വർണം കടത്തുന്നതായി രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു ഡിആർഐ നടത്തിയ നീക്കത്തിലാണു സ്വർണം കൈമാറുന്നതിനിടെ പിടിയിലായത്.

