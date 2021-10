കൊച്ചി∙ റെയിൽവേ സോണുകൾക്കുള്ളിൽ സർവീസ് നടത്തുന്ന മെയിൽ, എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളിൽ ജനറൽ കോച്ചുകളിലെ റിസർവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യത. നിലവിൽ ജനറൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് കോച്ചുകളിലും റിസർവേഷൻ ബാധകമാണ്. എത്ര കോച്ചുകളിൽ റിസർവേഷൻ ഒഴിവാക്കണമെന്നു സോണുകൾക്കു തീരുമാനിക്കാം. പശ്ചിമ റെയിൽവേ 10 ട്രെയിനുകളിൽ ഡീ റിസർവ്ഡ് കോച്ചുകൾ അനുവദിച്ചു. റിസർവേഷനില്ലാത്ത ജനറൽ കോച്ചുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായതോടെയാണ് ഇളവ് അനുവദിക്കാൻ റെയിൽവേ ബോർഡ് ഉത്തരവിറക്കിയത്.

ദക്ഷിണ റെയിൽവേയുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ കേരളത്തിന് അകത്തോടുന്നതും തമിഴ്നാട്ടിലേക്കു സർവീസ് നടത്തുന്നതുമായ ട്രെയിനുകളിലാണു ഇളവു ലഭിക്കുക. മറ്റു സോണുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകളിൽ ജനറൽ കോച്ചുകളിൽ റിസർവേഷൻ തുടരും. പുതിയ തീരുമാനം നവംബർ ആദ്യവാരം നടപ്പാക്കുമെന്ന സൂചനയാണു അധികൃതർ നൽകുന്നത്.

വേണാട്, വഞ്ചിനാട്, പരശുറാം, ഇന്റർസിറ്റി, ഏറനാട്, കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ട്രെയിനുകളിൽ റിസർവേഷൻ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഏറെക്കാലമായി ഉയരുന്നുണ്ട്.

റിസർവേഷൻ ടിക്കറ്റുകൾ എടുക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഐആർസിടിസി വെബ്സൈറ്റിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം ജനം വലഞ്ഞിരിക്കയാണ്. കൂടുതൽ പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളോടിക്കുക, ട്രെയിനുകളുടെ സമയക്രമം സൗകര്യപ്രദമായ രീതിയിൽ പുനഃക്രമീകരിക്കുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളും എംപിമാരും സംഘടനകളും ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Complaint against reservation in general coaches, railway planning to take action