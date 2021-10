രണ്ടാം സമുദ്ര പരീക്ഷണം: ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് വീണ്ടും കടലിലേക്ക്

കൊച്ചി∙ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ തദ്ദേശ നിർമിത വിമാനവാഹിനി ഐഎൻഎസ് വിക്രാന്ത് രണ്ടാം സമുദ്ര പരീക്ഷണത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ രാവിലെ 10.30നാണു വിക്രാന്ത് കൊച്ചി തുറമുഖത്തുനിന്നു യാത്രയാരംഭിച്ചത്. ആദ്യ സമുദ്രപരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിൽ ഒരാഴ്ചയിൽത്താഴെ സമയമായിരുന്നു വിക്രാന്ത് കടലിൽ ചെലവിട്ടതെങ്കിൽ ഇക്കുറി രണ്ടാഴ്ചയിലേറെ കടലിൽ തുടർന്നു പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ശേഷമാകും മടക്കം.



കപ്പലിന്റെ പ്രൊപ്പൽഷൻ പ്ലാന്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം, കപ്പലിന്റെ പള്ളയിലെ (ഹൾ) യന്ത്രങ്ങളുടെയും വിവിധ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്നിവയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കു വിധേയമാക്കുക. വിവിധ നാവിഗേഷൻ, കമ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെ ശേഷിയും കൃത്യതയും പരിശോധനാവിധേയമാകും. കപ്പലിൽ ആയുധങ്ങൾ ഘടിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രാഥമിക പരിശോധനയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയേക്കും. കപ്പലിനും നിർമാണച്ചുമതലയുള്ള കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാഡിനും നേരെ ഇതിനോടകം പലവട്ടം ഭീഷണി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൻ സുരക്ഷയാണു സമുദ്രപരീക്ഷണഘട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചിൻ ഷിപ്‌യാഡിന്റെയും നാവികസേനയുടെയും അംഗങ്ങൾ കപ്പലിലുണ്ട്.

കൊച്ചി ഷിപ്‌യാഡിൽ നിർമാണം ഭൂരിഭാഗവും പൂർത്തിയാക്കിയ വിമാനവാഹിനി വരും വർഷം രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ കമ്മിഷൻ ചെയ്യുമെന്നാണു പ്രതിരോധ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 2022 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിനു മുൻപ് എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളും പൂർത്തിയായി കപ്പൽ കമ്മിഷൻ ചെയ്യാനാകുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

English Summary: India's first indigenous aircraft carrier, INS Vikrant begins second phase of sea trials