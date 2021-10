മനസ്സ് തുറന്ന് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്: ‘എടുത്തുചാടി എല്ലൊടിഞ്ഞു’

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഇടതു‍സഹയാത്രികന്റെ കുപ്പാ‍യം അഴിച്ചു മാറ്റി ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് തുറന്നു പറഞ്ഞു: ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്റെ രക്ഷാക‍ർത്താവാണ്. ആ രക്ഷാകർതൃത്വം ഇനിയും വേണം. സിപിഎമ്മുമായി ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ചേർത്തു പിടിച്ചു: ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് കോൺഗ്രസ് വിടാൻ ഇടയാ‍യതിന്റെ ഉത്തരവാദി‍ത്തം എനി‍ക്കാണ്. തെറ്റു പറ്റിയത് എനി‍ക്കാണ്. ചെറിയാന് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സീറ്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതു എന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായ തെറ്റാണ്.

മുസ്‌ലിംലീഗ് നേതാവും മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി‍യുമായിരുന്ന അവ‍ുക്കാദർ കുട്ടി നഹ‍യുടെ സ്മരണാർഥം മികച്ച സാമൂ‍ഹിക സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനത്തിന് കേരള സഹൃദയ വേദി ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡ് ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പിന് സമ്മാനിച്ച വേദിയിലാണ് രാഷ്ട്രീ‍യ നിലപാടു മാറ്റത്തിന്റെ പരസ്യപ്ര‍ഖ്യാപനമുണ്ടായത്. ഒരിക്കൽ ഉറ്റ‍സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്ന ‍ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പും 2 ദശാബ്‍ദത്തിനു ശേഷമാണു വേദി പങ്കിട്ടത്.

‘‘രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നും ശാശ്വതമല്ല. 2001 ൽ ഞാനുമായി മത്സരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പി‍നുണ്ടായി. അതോടെ ഞങ്ങളുടെ സൗഹൃദം ഇല്ലാതായെ‍ന്ന് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു. എനിക്ക് ചെറിയാ‍നോടു വിദ്വേ‍ഷമില്ല. ഈ തെറ്റ് രാഷ്ട്രീയരംഗത്തെ ആത്മപരിശോധനയ്ക്കുള്ള അവസരമായി കാണണം. അന്നത്തെ മത്സരം നല്ല മത്സരമായിരുന്നു’’– ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു.

‘‘ഞാനൊരു എടുത്തുചാട്ട‍ക്കാരനാണ്. എന്നാലിപ്പോൾ എടുത്തുചാട്ട‍ക്കാരന്റെ എല്ലൊ‍ടിഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാണ്. എടുത്തുചാട്ട‍ക്കാരന്റെ എല്ലൊടി‍ച്ചേ വിടൂ എന്ന പഴ‍ഞ്ചൊല്ല് എന്റെ കാര്യത്തിൽ യാഥാർഥ്യമായി. 20 വർഷം ഞാൻ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കെതിരെ ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടും തിരിച്ചൊരു പ്രതികരണം പോലും ഉണ്ടായില്ല. തെറ്റു ചെയ്താ‍ൽ ക്ഷമി‍ക്കുന്ന മന‍സ്സാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി‍യുടേത്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ജനകീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി’’– ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു.

