സിപിഎം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: പലയിടത്തും വിഭാഗീയത

നിലമ്പൂർ/കുറ്റിപ്പുറം ∙ പ്രാദേശിക വിഭാഗീയതയുടെ ശക്തമായ സൂചന നൽകി സിപിഎം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി യോഗങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക പാനലിനെതിരെ പലയിടത്തും മത്സരം. കുറ്റിപ്പുറം നടുവട്ടം, നിലമ്പൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റികളിൽ ഔദ്യോഗിക പാനലിലെ പ്രമുഖർ പരാജയപ്പെട്ടു. നടുവട്ടത്ത് സിഐടിയു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗവും പുരോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം ഏരിയ പ്രസിഡന്റുമായ എം.ബാലനും ഡിവൈഎഫ്ഐ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.പി.വിനോദുമാണു വെട്ടിനിരത്തപ്പെട്ടത്. ലോക്കൽ സെന്ററിലുണ്ടായിരുന്ന നേതാവാണു വിനോദ്. എം.ബാലൻ 3 പതിറ്റാണ്ടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗമാണ്.

വോട്ടെടുപ്പും നറുക്കെടുപ്പുമുൾപ്പെടെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയ നിലമ്പൂർ ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പാനലിലെ ഒരാൾ തോറ്റു. 3 പേർക്കു തുല്യ വോട്ടു ലഭിച്ചതോടെ നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ ഒരാൾ കമ്മിറ്റിയിലെത്തി. നറുക്കെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരിൽ നഗരസഭാ സ്ഥിരസമിതി അധ്യക്ഷയും കൗൺസിലറുമുണ്ട്. 73 പേരിൽ രണ്ടു പേർ വോട്ടെടുപ്പിൽനിന്നു വിട്ടുനിന്നു.

28ന് നടക്കുന്ന കുറ്റിപ്പുറം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലും മത്സര സാധ്യതയുണ്ട്. 3 വർഷം മുൻപുനടന്ന കുറ്റിപ്പുറം എൽസി സമ്മേളനത്തിലും ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിലെ 3 പേർ പുറത്തായിരുന്നു.

English Summary: Contest against official candidates in CPM local committees