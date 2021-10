ചോദിച്ച പിരിവ് നൽകിയില്ല, സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിന് മുന്നിൽ സിപിഎം ബോർഡ്; വിവാദമായപ്പോൾ നീക്കി

കണ്ണനല്ലൂർ (കൊല്ലം) ∙ പാർട്ടി സമ്മേളനത്തിന് ആവശ്യപ്പെട്ട തുക പിരിവു നൽകിയില്ലെന്ന പേരിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ സ്വകാര്യ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിനു മുന്നിൽ കട മറച്ചും മാർഗ തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചും ബാനറും കൊടികളും കെട്ടിയെന്നു പരാതി. കൊല്ലം കണ്ണനല്ലൂർ ജംക്‌ഷനിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് സംഭവം. സിപിഎം തഴുത്തല ലോക്കൽ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചാരണാർഥം പാർട്ടി ഇഎസ്ഐ ബ്രാഞ്ചാണു ബാനറും കൊടികളും കെട്ടിയത്.

പിരിവായി 2000 രൂപ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത്രയും നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നും 500 രൂപ നൽകാമെന്നും സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് ഉടമകൾ പറഞ്ഞു. അതു സ്വീകരിക്കാതെ പാർട്ടിക്കാർ പോയി. വൈകിട്ടോടെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിനു മുന്നിൽ വലിയ ബാനറും കൊടികളും കെട്ടി മാർഗതടസ്സം ഉണ്ടാക്കി. വിവാദമായതോടെ ഇന്നലെ രാവിലെ അവ നീക്കി.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു സൂപ്പർമാർക്കറ്റ് അധികൃതരുടെ പ്രതികരണം. സംഭവത്തിൽ പാർട്ടിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നു സിപിഎം തഴുത്തല ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എൻ.സി.പിള്ള പറഞ്ഞു. ബാനറും കൊടികളും മാറ്റിയതു തർക്കത്തെത്തുടർന്നല്ലെന്നും ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

English Summary: CPM board infront of shop for not giving enough donation