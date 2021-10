മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട്: പിണറായി – സ്റ്റാലിൻ ചർച്ച ഡിസംബറിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ടു നിർമിക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഡിസംബറിൽ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനും ചർച്ച നടത്തും. പുതിയ അണക്കെട്ട് എന്ന തീരുമാനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ അറിയിച്ചു.

മുല്ലപ്പെരിയാർ വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. തമിഴ്നാടുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ട്. അണക്കെട്ടിൽ നിന്നു കൂടുതൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനും സ്പിൽവേ ഷട്ടറുകൾ ഉയർത്തി അധിക ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ 24 മണിക്കൂർ മുൻപേ അറിയിപ്പു ലഭ്യമാക്കാനും തമിഴ്നാടിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചു കൂടുതൽ ജലം തമിഴ്നാട് കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട്.

കേന്ദ്ര‍ ജല‍കമ്മിഷന്റെ 2018 ലെ റിപ്പോർട്ടിൽ 200 ദശലക്ഷം ക്യുബിക് മീറ്റർ ശേഷിയുള്ള അണക്കെട്ടിൽ റൂൾ കർവ് വേണമെന്നു നിർദേശിച്ചിരുന്നു. മുല്ല‍പ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനവും പരിപാലനവും തമിഴ്നാടാണു നിർവഹിക്കുന്നത്. 2014 ജൂ‍ലൈ 17 ന് നടന്ന മേൽനോട്ട സമിതിയുടെ രണ്ടാമത്തെ യോഗം മുതൽ കേരളം തമിഴ്നാടിനോടു റൂൾ കർവ് തയാറാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്.

സർക്കാർ തലത്തിൽ നിരവധി തവണ തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോടും മേൽനോട്ട സമിതി ചെയർമാനോടും ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഡോ.ജോ ജോസഫ് ഫയൽ ചെയ്ത റിട്ട് പെറ്റീ‍ഷനിൽ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവു പ്രകാരം തമിഴ്നാട് തയാറാക്കിയ റൂൾ ക‍ർവും ഗേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഷെഡ്യൂളും 2021 മാർച്ചിൽ കേരളത്തിനു നൽകി. അതു സ്വീകാര്യമല്ലാ‍ത്തതിനാൽ കേരളം റൂൾ കർവ് തയാറാക്കി ജലകമ്മിഷനും മേൽനോ‍ട്ട സമിതിക്കും നൽകി. ജല കമ്മിഷൻ ഇതു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പുതിയ ഡാം: തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വി.ഡി.സതീശൻ കത്തയച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിന്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം നിർമിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ, തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാ‍ലിനു കത്തയച്ചു.

125 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഡാമിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ചും ആശങ്കയുണ്ട്. പുതിയ ഡാം എന്ന ആവശ്യത്തിന് തമിഴ്നാട് പൂർ‍ണ പിന്തുണ നൽകണം. തമിഴ്നാടിന് ജലം, കേരളത്തിനു സുരക്ഷ എന്നതാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമായ നിലപാടെന്നും കത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Pinarayi Vijayan - M.K. Stalin meeting in December regarding new dam at Mullaperiyar