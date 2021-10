പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് കൂട്ടും; അധികബാച്ചും വരും

തിരുവനന്തപുരം ∙ പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ ഓരോ ബാച്ചുകളിലും 10 സീറ്റുകൾ വരെ വർധിപ്പിക്കാനും എന്നിട്ടും കുട്ടികൾ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ താൽക്കാലിക അധിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. പ്ലസ് വൺ സീറ്റ് വർധനയുടെ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ നടപടികൾ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുകയാണെന്നാരോപിച്ച് ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധിച്ചു.

എസ്എസ്എൽസിക്ക് മുഴുവൻ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് ലഭിച്ച 5812 വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനിയും പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം ലഭിക്കാനുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രണ്ടാം അലോട്മെന്റ് കഴി‍ഞ്ഞപ്പോൾ മൊത്തം 67,910 വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കാനുണ്ട്.

ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ബാച്ചുകൾ കണ്ടെത്തി അവ സീറ്റ് കുറവുള്ള ജില്ലയിലേക്കു മാറ്റും. നിലവിൽ 20% സീറ്റ് വർധിപ്പിച്ച തിരുവനന്തപുരം, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 10% അധിക സീറ്റ് അനുവദിക്കും.

നേരത്തേ സീറ്റ് വർധന നൽകാത്ത ജില്ലകളിൽ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ ആവശ്യമനുസരിച്ചു 10– 20% സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കും. എയ്ഡഡ്–അൺ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി 10–20% സീറ്റ് വർധിപ്പിക്കും. മാർജിനൽ വർധനയുടെ 20% മാനേജ്മെന്റ് സീറ്റ്, ബാക്കി പൊതു മെറിറ്റ് സീറ്റ് എന്നതാകും നിബന്ധന.

പ്രവേശനം കാത്ത് 1.15 ലക്ഷം

പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷ നൽകി പ്രവേശനത്തിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത് 1,15,734 വിദ്യാർഥികൾ. ഇവരുടെ ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്ക് – തിരുവനന്തപുരം: 5673, കൊല്ലം: 8825, പത്തനംതിട്ട: 1772, ആലപ്പുഴ: 5724, കോട്ടയം: 4089, ഇടുക്കി: 2133, എറണാകുളം: 8388, തൃശൂർ: 10963, പാലക്കാട്: 12,307, മലപ്പുറം: 27,121, കോഴിക്കോട്: 13,292, വയനാട്: 2992, കണ്ണൂർ: 7948, കാസർകോട്: 4507.

