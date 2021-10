ശനിയാഴ്ച വരെ ജലനിരപ്പ് 138 അടി: തമിഴ്നാട്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ് ശനിയാഴ്ച വരെ 138 അടിയായി നിജപ്പെടുത്താമെന്നു തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കി. ആ നിരപ്പിലെത്തിയാൽ സ്പിൽവേ ഷട്ട‍റിലൂടെ വെള്ളം പുറത്തേക്കൊഴുക്കും. 90 ശതമാനത്തിലേറെ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലേക്കാകും ഈ വെള്ളം എത്തുക. പരമാവധി വെള്ളം തമിഴ്‌‍നാട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നും വൈഗ‍യിലും മധുരയി‍ലുമായി സംഭരിക്കണമെന്നുമുള്ള കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചില്ല. 137.60 അടിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജലനിരപ്പ്.

ജലനിരപ്പ് 137 അടിയായി നിലനിർത്തണമെന്നാണ് കേരള–തമിഴ്നാട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ കേരള ജലവിഭവ അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടി.കെ. ജോസ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രകാരം ജലനിരപ്പ് 142 അടി വരെയാകാമെന്നു തമിഴ്നാട് വാദിച്ചു. എന്നാൽ 2018 ലെ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന്, കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം ജലനിരപ്പ് 139 അടിയായി സുപ്രീം കോടതി നിജപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അന്നത്തേതിനെ‍ക്കാൾ ആശങ്കാജനകമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യമെന്നു കേരളം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മറുപടി നൽകാമെന്നും തമിഴ്നാട് മരാമത്തു വകുപ്പ് അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സന്ദീപ് സക്‌‍സേന അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വരെ ജലനിരപ്പ് 138 അടിയായി നിജപ്പെടുത്താനും സമ്മതിച്ചു. തമിഴ്നാടിന്റെ ഉറപ്പ് ആശ്വാസമാണെന്നു മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു.

ജലനിരപ്പ് എത്രയാകാമെന്നു മേൽനോട്ട സമിതി ഇന്നേ‍യ്ക്കകം അഭിപ്രായം അറിയിക്കണമെന്ന സുപ്രീം കോടതി നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും യോഗം ചേർന്നത്. കേന്ദ്ര ജല കമ്മിഷൻ അംഗവും മുല്ലപ്പെരിയാർ ഉന്നതതല സമിതി ചെയർമാനുമായ ഗുൽഷൻ രാജും പങ്കെടുത്തു.

പുതിയ ഡാം ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്: ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം∙ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് ഏറെ പഴയതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിവുളളതാണെന്നും പുതിയ അണക്കെട്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ്ഖാൻ. ചിലർ ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. അവർ പ്രകടിപ്പിച്ച ആശങ്ക സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. യഥാസമയം ഉചിതമായ നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കു‍മെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

പ്രശ്നത്തിൽ സൗഹാർദപരമായ ഒത്തുതീർപ്പ് എങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന ചർച്ചയിലാണു ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ജലത‍ർക്കങ്ങളിൽ കോടതികളും ഉൾപ്പെട്ടാണു പരിഹാരം കാണുന്നത്. നല്ലതു സംഭവിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണും നാം പ്രവർത്തിക്കേണ്ട‍തെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.

