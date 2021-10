പൊലീസുകാരന്റെ ഭാര്യയോട് അപമര്യാദ: എസ്ഐക്ക് എതിരെ കേസ്

ആലപ്പുഴ ∙ പൊലീസുകാരൻ ഡ്യൂട്ടിയിലാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ച് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്തിയ എസ്ഐ പൊലീസുകാരന്റെ ഭാര്യയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറിയെന്നു കേസ്. ആലപ്പുഴ പൊലീസ് ടെലി കമ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിഭാഗം എസ്ഐ എൻ.ആർ. സന്തോഷിനെതിരെയാണ് നോർത്ത് പൊലീസ് കേസ് എടുത്തത്.

കഴിഞ്ഞ 18ന് രാത്രി 8.30ന് ആണ് സംഭവം. പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തു നിന്നു വയർലെസ് സെറ്റ് വാങ്ങാനായി പൊലീസുകാരനെ ഉച്ചയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അയച്ചു. അന്നു രാത്രി എസ്ഐ ഇതേ പൊലീസുകാരന്റെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ എത്തി. വാതിൽ തുറന്ന ഭാര്യയോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ടെന്ന് ​അറിയിച്ച എസ്ഐ അപമര്യാദയായി സംസാരിക്കുകയും ബലപ്രയോഗത്തിനു ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായാണ് പരാതി. പ്രതിയായ എസ്ഐ ഒളിവിലാണെന്ന് നോർത്ത് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

